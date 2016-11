Stiegl Columbus (c) Philipp Benedikt

Stiegl Bier gewinnen

STADTBEKANNT verlost 6×12 Flaschen des Stiegl-Columbus Pale Ale. Gewinnen könnt ihr ab 16 Jahren und indem ihr mitspielt natürlich!

Columbus 1492

Eine Jahreszahl, die jedes Kind in der Schule lernt, weil in diesem Jahr Amerika entdeckt wurde. Im selben Jahr, am 16. Juni 1492 um genau zu sein, hat man sich in Salzburg zum ersten Mal dem Stiegl Bier gewidmet. Heute, 524 Jahre später, gibt es ein ganz spezielles Bier: Das Stiegl-Columbus Pale Ale. Das neue Spezialbier von Stiegl mit 5,8% Alkohol und einer hopfenfruchtigen Frische bringt eine Geschmacksexplosion, als würde man Bier ganz neu entdecken!

6×12 Flaschen

Ihr könnt 6×12 Flaschen (0,33 Liter) des neuen Spezialbieres gewinnen. Dazu einfach unten Gewinnspielformular ausfüllen. Die Gewinner bekommen von uns einen Gewinncode, mit dem ihr im Online-Shop ganz einfach selbst bestellen könnt. Altersfreigabe ab 16 Jahren!

Teilnahmeschluss ist der 15. Dezember 2016!

Stiegl Columbus Pale Ale Gewinnt 12 Flaschen des Stiegl Columbus Pale Ale! Teilnahme ab 16 Jahren! Bist du 16 Jahre oder älter?

Ja Nein Ja, ich stimme den Gewinnspiel-Teilnahme-Bedingungen zu. Ja, ich möchte den Stadtbekannt Newsletter erhalten. schließen Teilnahme-Bedingungen GewinnerInnen werden per Email verständigt. Pro GewinnerIn wird ein Gewinn verlost. Eine Barauszahlung oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stadtbekannt ist nicht für das Zustandekommen der Veranstaltung, Termine oder Preisänderungen verantwortlich. Unter Umständen wird vom Veranstaltungsteam 1,- Euro Unkostenbeitrag für die Vergnügungssteuer eingehoben. Die GewinnerInnen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezogen. Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden.

STADTBEKANNT



Weitere Artikel

« Heute in Wien: 14.11.2016