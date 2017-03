Steak in Wien

SteakViertel 1060 Tomaten Fleisch (c) STADTBEKANNT Hofinger

Fleisch, Fleisch und nochmal Fleisch

„Being a vegetarian is a huge missed steak„, heißt es doch so schön. Das finden wir auch, denn Wien hat eine Reihe ausgezeichneter Steak-Lokale zu bieten. Vor allem im ersten Bezirk ist die Auswahl an Restaurants und Gaststätten mit reichlich viel Fleisch auf der Speisekarte riesig. Hier aber unsere Best-Ofs für ganz Wien.

Craftmühle

Die Craftmühle in der Mühlgasse gibt es schon seit fast einem Jahr und überzeugt uns mit lässigem Personal, herrlichen Burgern und einer ausgefallenen Bier-Auswahl. Auch die Inneneinrichtung ist ein wahrer Hingucker! Das Rindfleisch hier kommt zu 100% aus Österreich und bei der Monday Steak Night gibt es 200g Rinderfilet inklusive Beilagen um 19,90 Euro. Ob Dinner zu zweit, gemütlicher Abend oder Geburtstagsfeier mit mehreren Gästen – das Lokal eignet sich wirklich für fast jeden Anlass.

Cratmühle

Mühlgasse 20

1040 Wien

Mo – Fr 17:00 – open end

Sa 18:00 – open end

La Huella

Die Karte ist überschaubar, aber dafür ausgewählt. Im La Huella in der Bürgerspitalgasse wird authentisch argentinisch gekocht. Die Küchenchefin Eva hat sich hier einen Traum verwirklicht und einen fixen Ort für Argentinier und Argentinien-Liebhaber in Wien geschaffen. Was früher ein Catering Unternehmen war, ist jetzt der Ort um authentisch-argentinisches Steak zu essen! Dazu gibt es eine feine Weinauswahl und südamerikanisches Temperament. Empfehlung!

La Huella

Bürgerspitalgasse 29

1060 Wien

Mi-Sa 18:00 – 22:30 Uhr

DStrikt

Ein Steak-Guide kann nicht ohne das Dstrikt. Dort gibt es einen Holzkohle-Grillofen, ein großes Bild von einem Rind, aufgeteilt in seine besten Bestandteile und österreichisches Fleisch. Also eh praktisch alles, was man braucht. Naja und das gehobene Ambiente, die herrlich gedeckten Tische und die wahnsinnig gute Weinauswahl müssen wir noch erwähnen! Besonders zu empfehlen ist aber das Mittags-Angebot. Da gibt es um 14,- Euro das Tagesgericht und einen Softdrink dazu.

DStrikt Steakhouse im Ritz-Carlton

Schubertring 5-7

1010 Wien

Mo-Fr 12:00 – 14:30 und 18:00 – 22:30

Sa 18:00 – 22:30

So 12:00 – 15:30 und 18:00 – 22:30

Frank’s

Neben den heißgeliebten und wärmstens empfohlenen Burgern im Frank’s, kann dieses Lokal natürlich in Sachen Fleisch auch ohne Burger-Buns ganz gut mithalten. Die American Bar hat nämlich Dry Aged Prime Beef im Programm und sowieso auch das richtige Ambiente, um im Fleischhimmel zu schwelgen. Dazu gibt’s dann Cocktails oder Live-Musik oder beides und glücklich sind wir.

Frank’s

Laurenzberg 2

1010 Wien

Mo-Fr 11:00 – 1:00 Uhr

Sa-So 17:00 – 1:00 Uhr

… said the butcher to the cow

Wenn man sich hier auch eher auf Burger spezialisiert hat, dieses Lokal ist fleischlastig und stilvoll und darf in einer Auflistung dieser Art einfach nicht fehlen. Das Fleisch für’s Steak ist vom Tullnerfelder Rind und dazu gibt es jede Menge Beilagen zur Auswahl. Eine Beilage müssen wir ohnehin empfehlen: ein Glas Monkey 47 Schwarzwald Dry Grin mit (Lemongrass und Waldbeeren) Tonic. Delicious!! Danach oder dazu noch Cheesecake und perfekter könnte der Abend nicht sein.

… said the butcher to the cow

Opernring 11

1010 Wien

Di-Mi 17:00 – 1:00 Uhr

Do-Sa 17:00 – 2:00 Uhr

TGI Friday’s

„Die Mutter aller Burger-Lokale“ sagen manche und andere belächeln die kitschige Einrichtung mit karierten Fließen und roten Sitzecken. Aber darum geht’s hier doch gar nicht. Im Mittelpunkt steht das Fleisch (egal ob in Burger oder Steak-Form) und am besten auch noch eine feurig verrauchte Jack Daniels Barbecue Sauce dazu. Und obwohl das Franchise Unternehmen auf der ganzen Welt gleich ausschaut (TGI Friday’s gibt es schon in etwa 60 Ländern!), es ist doch immer wieder ein einzigartiges Erlebnis dort zu dinieren.

TGI Friday’s

Schubertring 13

1010 Wien

So-Do 12:00 – 23:00 Uhr

Fr, Sa, Feiertag 12:00 – 24:00 Uhr

El Gaucho

Das Sofitel beziehungsweise der Design Tower ist Anziehungspunkt für ziemlich viele gute Sachen. Aber ganz besonders das Angebot im El Gaucho lässt einem das Wasser im Munde zusammenlaufen. Gleich im Erdgeschoss befindet sich das nobel und doch rustikal eingerichtete Restaurant, das mitunter die besten Steaks in Wien anbietet. Ein perfekter Ort für ein Abendessen zu zweit, ein Afterwork-Treffen oder eine gemütliche Freundes-Runde. Wer sich mit Fleischsorten und -stücken noch nicht so gut auskennt: Hier wird einem gerne am rohen Fleisch erklärt, was den was ist und warum man sich am besten welches Stück Fleisch aussuchen sollte. Absolutes Top-Restaurant!

El Gaucho im Design Tower

Praterstraße 1

1020 Wien

Mo-Sa 11:30 – 1:00 Uhr

Steak Viertel at 1060

Das Steak Viertel ist gleichzeitig auch das Fisch Viertel – das heißt hier gibt’s Fisch und Fleisch und wem’s noch nicht genug ist auch genügend Auswahl an Meeresfrüchten zum Mitnehmen im Shop. Auf die Karte kommt hier alles ein bisschen. Lamm, Ente, Rind, Surf & Turf, Hühnchen und ein bisschen Gemüse. Da ist dann nicht nur für Steak-Enthusiasten etwas dabei, sondern auch für Menschen mit anderen Vorlieben. Schmecken tut’s auf jeden Fall!

Steak Viertel at 1060

Naschmarkt Stand 259

1060 Wien

Mo-Sa 11:00 – 23:00 Uhr

Gergely’s

Das Schlossquadrat mit seinen gemütlichen Lokalen und vor allem mit den herrlichen Gastgärten ist sowieso immer einen Besuch wert. Am Abend empfehlen wir dort das Gergely’s, wo Steak und Gegrilltes auf die Teller kommt. Aber auch die Weinkarte hier kann sich durchaus sehen lassen. Zahlreiche österreichische (und natürlich auch internationale) Weine aller Sorten und Weingüter in wirklich jeglichen Preisklassen stehen darauf. Lasst euch beraten und ihr bekommt zum Angus Rind den besten Tropfen überhaupt!

Gergely’s

Schlossgasse 21

1050 Wien

Di-Sa 18:00 – 1:00 Uhr

Flatschers

Im Flatschers im siebten Bezirk wird die hippe Gegend mit der Qualität der Lokale aus dem ersten Bezirk gemischt und heraus kommt ein immer volles Lokal, das von vorwiegend jungen (oder jung-gebliebenen) Persönlichkeiten besucht wird, die wert auf gutes Fleisch und gutes Bier legen. Surf & Turf ist zu empfehlen! Wem die Karte im Flatschers zu rustikal wird, der geht ins Bistrot nur ein paar Meter weiter und bekommt auch Gerichte mit französischem Einschlag. Wie wär’s mit Moules Frites?

Flatschers Restaurant und Bar

Kaiserstraße 113-115

1070 Wien

Flatschers Bristot

Kaiserstraße 121

1070 Wien

Mo – So 17:00 – 1:00 Uhr

PS: Wenn ihr im ersten Bezirk unterwegs seit – hier findet ihr unseren Artikel zu Steak-Lokalen im Ersten.

