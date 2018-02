Stadtspaziergang durch Ober St. Veit

Stadtspaziergang Hietzing - Wolfrathplatz Straße (c) STADTBEKANNT

Kleinstadtcharme mitten in Wien

Mitten im 13. Bezirk liegt Ober St. Veit. Hier warten beschauliche Gassen und eine malerische Umgebung, die sich am besten zu Fuß entdecken lassen. Weil die Gegend nahe des Lainzer Tiergartens besonders viel Lebensqualität zu bieten hat, steht dort seit Kurzem ein Wohngebäude der NOE Immobilien Development AG (NID). STADTBEKANNT hat erforscht, wie eng Kleinstadtflair und Großstadttreiben hier beisammen liegen.

Geschichtsträchtige Straßen

Genau zwischen der spätbarocken St. Veiter Pfarrkirche und dem lauschigen Dechant Kinzl Park liegt der Wolfrathplatz. Worüber wir hier so leichtfüßig flanieren verdient jedoch ganz besondere Beachtung! Die „Geritzten“, wie die speziellen Pflastersteine genannt werden, wurden hier bereits im Jahr 1900 verlegt und sollten damals besonders Pferden rutschsicheren Halt geben. Für das malerische Ortsbild in Ober St. Veit sind sie bis heute prägend, weshalb man die Pflasterung am Wolfrathplatz 2014 unter Denkmalschutz stellte.

In Ober St. Veit liegt Genuss nicht weit

Wenn der Magen knurrt, überquert man einfach die Straße und kehrt bei der „Pizzeria Da Salvatore“ ein. Der gemütliche Italiener ist ganz auf Pizzen spezialisiert – sogar als Dolci gibt es eine Calzone Nutella! Wer nach etwas Ausgefallenerem sucht, findet es gegenüber bei „Anton’s Tafel“: eine kleine aber feine Tageskarte, 4-Gang Genuss-Menüs an 3 Abenden in der Woche und hausgemachtes Eis auch im Winter.

Ein Mekka für Spazierfreudige

Gut gestärkt machen wir uns auf mehr von Ober St. Veit zu entdecken. Leidenschaftliche Spaziergänger kommen hier zum Hochgenuss, denn in den vielen kleinen Gassen kann man sich herrlich verlieren. Auch für Vierbeiner und ihre Herrln und Frauerln ist die Gegend wie gemacht: Auf den ruhigen Wegen können sie sich Hunde nach Herzenslust austoben. Über den Mariensteig bewegt man sich weiter bergauf und genießt den Anblick der hübschen Häuser mitten im Grün, bis man den Franz Schmid Park und die Ghelengasse erreicht.

Hier will man bleiben …

In der Ghelengasse hat die NOE Immobilien Development AG (NID) erst vor Kurzem ein Wohngebäude mit 17 nagelneuen Eigentumswohnungen fertig gestellt. Wer hier sein Zuhause findet, für den bleiben keine Wünsche offen: Die Wohnungen beinhalten Freiflächen wie Balkon, Loggia oder Terassen und variieren mit jeweils 2 – 5 Zimmern zwischen 53 und 156 m². Fünf Wohnungen verfügen sogar über große Eigengärten! Etwas ganz Besonderes ist außerdem das Penthouse im 3. Stock. Von hier aus genießt man einen herrlichen Blick über Wien. Nicht zu vergessen die einmalige Lage – sprichwörtlich mitten im Grünen. Denn sowohl Lainzer Tiergarten, als auch U4-Station Ober St. Veit sind schließlich nur einen Steinwurf entfernt.

Wer sich noch mehr Natur wünscht geht einfach den Hanschweg weiter entlang, bis er ans St. Veiter Tor des Lainzer Tiergartens kommt.



Fazit

Ober St. Veit hat ganz schön was zu bieten: lauschige Plätze, viel Grün und entzückende kleine Gassen, in denen man sich stundenlang beim Spazierengehen verlieren kann. Besonders mit dem Kontrast aus malerischem Kleinstadtflair und der gleichzeitigen Nähe zum belebten Wiener Großstadttreiben punktet die Gegend. Wen all das genauso überzeugt wie uns, der kann hier dank der NOE Immobilien Development AG auch gleich ein neues Zuhause finden!

