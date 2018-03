STADTBEKANNT WhatsApp WienLovers

WhatsApp STADTBEKANNT (c) STADTBEKANNT

Ganz Wien direkt aufs Handy

Der erste Blick am Morgen fällt oft auf das Smartphone. Der erste Blick mit uns fällt direkt auf die besten Tipps für Wien! Wer einen Grund zum Aufstehen braucht, nach Inspiration sucht oder einfach mit netten Worten und Geschichten geweckt werden möchte, für den sind die STADTBEKANNT WhatsApp WienLover Messages wie geschaffen.

Guten Morgen, WienLover!

Es ist immer schön, in der Früh mit einem Lover aufzuwachen. Das haben wir uns auch gedacht – und deswegen verbinden wir uns über WhatsApp täglich mit euch. Unsere WhatsApp WienLover Gruppe liefert euch jeden Morgen die interessantesten Neuigkeiten, die skurrilsten Geschichten und vor allem die besten Tipps für den Tag in Wien direkt aufs Handy. Ob Restaurant-, Theater oder Eventtipps – alles mit dabei!

Was gibt es Neues?

Welche Infos erwarten einen in der WienLover Gruppe? Wer uns kennt, der kennt auch unsere Tagestipps. Wo kann man heute günstig essen gehen? Welche besonderen Angebote gibt es in Wien? Wo spielt es heute gute Musik? Und vor allem: Welche neuen Plätze und Lokale gibt es zu entdecken? Wir sagen euch auch auf WhatsApp kurz und knackig, was ihr für einen gelungenen Tag in Wien wissen solltet, wo ihr hingehen und welche Aktionen ihr nutzen könnt.

Wie funktioniert’s?

Wie funktioniert’s? Speichert euch einfach unsere Nummer: +436608214974 in euer Handy ein und schreibt uns dann auf Whatsapp eine Nachricht mit: „Los geht’s“. Ab diesem Zeitpunkt seid ihr in unserem Verteiler und bekommt täglich eine Nachricht von uns aufs Handy. Falls ihr den Service abbestellen möchtet, einfach eine Nachricht mit „I moch Schluss“ senden und wir werden zuerst sehr traurig sein und euch dann aus dem Verteiler nehmen. Eure Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt!

Nochmal ganz einfach

Speichere diese Nummer ein: +436608214974.

Schreibe uns eine Nachricht mit „Los geht’s“

Ab sofort bekommst du täglich eine Nachricht mit den neuesten News, Infos, Tipps und Aktionen für Wien.

Falls du dich wieder abmelden möchtest, schick uns einfach eine Nachricht mit „I moch Schluss“.

Und übrigens

Ihr könnt uns einfach als „stadtbekannt“ einspeichern. Wir fänden es aber auch schön, wenn wir kreative Namen wie „Spotzl“, „Hawara aus Wean“ oder „Lieblingswiener“ bekommen würden. Schickt uns einfach einen Screenshot eurer kreativen Namen und vielleicht werdet ihr gefeatured!

Bussi, baba

eure STADTBEKANNT Redaktion

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 4.3.2018 Heute in Wien: 5.3.2018 »