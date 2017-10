STADTBEKANNT präsentiert: Wien für Deutsche

Volksgarten Sisi Statue (c) STADTBEKANNT

Nach dem Unnützen WienWissen und vielen bunten Büchern über die schönste Stadt der Welt erscheint nun ein weiteres Kult(ur)werk von STADTBEKANNT: Der unverzichtbare Guide Wien für Deutsche, maßgeschneidert für Besucher und Pickenbleiber aus unserem nördlichen Lieblingsnachbarland!

Wos ma wissn muaß üba Wean

„Wien ist anders” lautet ein Motto der Stadt. Nicht umsonst – denn hier gibt es so einiges, das beachtet werden will, um erfolgreich durch den Alltag zu tanzen! Ein wichtiger Faktor ist die charakteristische Sprache der Wiener, die Besucher aus Deutschland schon einmal vor große Rätsel stellen kann: Was um Himmels Willen soll eine Melange sein? Wer ist der Schmäh, von dem alle reden? Warum kann man nicht mit jedem Fetzen den Boden wischen? Und warum sollte man in einem Wiener Supermarkt auf keinen Fall nach einer Tüte fragen? Wien für Deutsche schafft Abhilfe und klärt auf, wie man in Wien angemessen kommuniziert, schimpft und grantelt!

Heast oida, des muaßt da anschaun!

Wer Wien besucht, will etwas erleben. Man fährt schließlich nicht in die lebens- und liebenswerteste Stadt der Welt, um dort nichts zu tun! Wien für Deutsche informiert, wo in Wien die besten Sehenswürdigkeiten, die schönsten Schlösser, die nettesten Parks und die beliebtesten Bühnen zu finden sind. Besondere Aufmerksamkeit kommt auch der Kulinarik zu – typische Wiener Institutionen wie das Kaffeehaus, der Würstelstand oder der Heurige werden mitsamt ihren stadtbesten Repräsentanten vorgestellt!

Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehn?

Ein gelungener Sightseeing- oder Shoppingtag in Wien muss nicht zwangsläufig gleich im Hotelbett enden. Wem der Sinn danach steht, des nächtens noch ein bisserl um die Häuser zu ziehen, ordentlich abzufeiern oder sich gepflegt volllaufen zu lassen, hat in Wien auch dazu alle Möglichkeiten. Wien für Deutsche hilft unkundigen Partytigern lokalmäßig auf die Sprünge und weist auf gewagten Insider-Routen den Weg durch das Wiener Nachtleben.

Prall gefüllt mit überlebenswichtigen und unnützen Infos über Wien, seine Bewohner, Sehenswürdigkeiten, Lokale und Locations, praktisch und taschentauglich im Format – so leiwand präsentiert sich der jüngste STADTBEKANNT Guide. Mehr Wien geht nicht!

Wien für Deutsche

9,99 Euro

Bestellung unter: info@stadtbekannt.at

