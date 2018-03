STADTBEKANNT Werde Teil der Stadt! (c) STADTBEKANNT

Was unseren Newsletter so begehrt macht

Heute schreiben wir einmal nicht über ein tolles neues Lokal oder ein geheimes Lieblingsplätzchen in Wien, sondern über die Vorteile unseres STADTBEKANNT Newsletters. Ja, auch das will einmal gesagt sein: Der ist nämlich super!

Lust auf Wien

Geht es euch auch so? Beim Öffnen des STADTBEKANNT Newsletters packt mich immer die Lust, in Wien etwas zu unternehmen. Da ein neues Café, dort ein spannender Stadtspaziergang – da möchte man am liebsten gleich ins Auto steigen und nach Wien fahren. Oder, wenn man eh schon da ist, zur Haustür raus und das Geschriebene in Natura sehen. Es heißt ja immer, Eigenlob stinkt, aber beim STADTBEKANNT Newsletter geht es selbst mir als Redakteurin noch immer so!

Vorteile für Wien

Was sonst noch so für das Newsletter-Abo spricht: Von Aktionen und Gewinnspielen erfährt man schneller, als die Polizei erlaubt – und wer besonders Glück hat, gewinnt auch gleich einen Gutschein für eines der coolen Lokale, auf die man gerade Lust bekommen hat. Ganz nebenbei winken auch noch eine Menge Goodies und Vorteile. So gibt es für Newsletter-Abonennten etwa vergünstigte Tickets für’s Metro Kinokulturhaus. Nicht schlecht, oder?

Neuigkeiten aus Wien

Wie es ein Newsletter eben so macht, liefert er die spannendsten Neuigkeiten direkt ins Postfach. Der STADTBEKANNT Newsletter kommt alle 2 Wochen und manchmal auch wöchentlich – nämlich dann, wenn wir euch wieder extra-viel zu erzählen haben. Was sich darin finden lässt: die neuesten Veranstaltungen, zur Saison passende Rezepte, neu eröffnete Lokale, Stadtspaziergänge, Gedanken zum aktuellen Geschehen und ein bisschen Wiener Schmäh. Ach ja, ein bisschen Unnützes WienWissen ist natürlich auch immer mit dabei!

Wien abonnieren!

Unser Fazit: Wer den STADTBEKANNT Newsletter abonniert, kann nur profitieren. Klar, das müssen wir sagen – aber es stimmt auch, Ehrenwort! Durch das Abo holt ihr euch ein Stückchen Wien direkt in die Mailbox.

Ihr könnt eintauchen, wann, wo und wie ihr wollt. Und wenn’s gerade nicht so passt – na dann hebt ihr euch den virtuellen Wien-Urlaub eben für später auf! Da sind wir auch gar nicht böse. Nur, abonnieren müsst ihr ihn schon, unseren tollen STADTBEKANNT Newsletter 🙂

Ganz Wien am Handy

Weil es enorm praktisch ist, die frischesten Tipps immer mit dabei zu haben, haben wir den STADTBEKANNT WienLovers Whatsapp-Dienst ins Leben gerufen. Darin werdet ihr verlässlich über die aktuellen Tagestipps informiert, bekommt Ideen für euer nächstes Kaffeekränzchen und müsst euch nie wieder selbst überlegen, wie ihr den perfekten Abend in der Stadt verbringen könnt – das machen wir nämlich gerne für euch!

