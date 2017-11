STADTBEKANNT Grätzlblatt

Grätzlblatt Ausgabe 042017 Cover (c) STADTBEKANNT

Ein Überlebensguide für das vorweihnachtliche Wien!

STADTBEKANNT ist Wien verschrieben. Ganz und gar. Mit neugierigem Blick und jeder Menge Entdeckergeist durchstreifen wir die Grätzl der Stadt und versorgen Wien mit frischen, saisonalen Neuigkeiten. Auch pünktlich zum Beginn der kalten Jahreszeit flattert endlich wieder ein STADTBEKANNTES Grätzlblatt durch Wien und hilft uns dabei, die vorweihnachtliche Zeit unbeschadet und glücklich zu überstehen.

Winter is coming …

… aber wir lassen uns davon nicht fertigmachen! Aus diesem Grund ist unser Grätzlblatt auch prall gefüllt mit Lebensfreude und Genuss. Da kann das nasse, trist-graue Wetter noch so bösartig wüten – wir feiern die Jahreszeit mit köstlichem heißem Punsch, Kürbisgerichten, Tee, Suppen und einem guten Schöpfer Wiener Schmäh. Mahlzeit!

Wien – gestern, heute und übermorgen

STADTBEKANNT wäre nicht STADTBEKANNT, wenn das Grätzlblatt nicht auch Skurriles, Innovatives und komplett Unbekanntes über Wien und die Welt enthielte. Warum ist Wien schon seit jeher eine Stadt der Spionage? Was ist eine “Geilwurz” und was kann sie? Wie werden wir in Zukunft unsere Pizza geliefert bekommen? Und woher kommt das seltsame Wiener Wort “Bagage”? Die Antworten auf diese ungeklärten Rätsel (und noch viele mehr) finden sich – wo sonst – im Grätzlblatt.

Genießen für Besserwisser

Keine Frage, Punsch trinken, Frühstücken oder Essen gehen kann jeder. Wer allerdings weiß, wo das Besondere zu finden ist, hat stets die Nase vorn! Das Grätzlblatt führt seine Leser auf verschlungenen, kulinarisch ergiebigen Pfaden durch Josefstadt und Alsergrund und zeigt auf, bei welchen Lokalen und Geschäften es sich lohnt, hineinzukosten. Des weiteren lädt das STADTBEKANNTE Druckwerk auf eine Abenteuerreise um die Welt und wagt unter anderem Abstecher nach Argentinien, Kroatien, Indien oder Portugal. Lasst euch überraschen!

