STADTBEKANNT Grätzlblatt 1 / 2018

Es ist soweit! Das neue STADTBEKANNT Grätzlblatt ist druckfrisch und auf dem Weg in die ersten Geschäfte und Lokale.

100 Jahre Republik

Das Jahr 2018 ist ein besonderes für Österreich. Heuer jährt sich die Republik zum 100. Mal und auch sonst gibt es einige Jubiläen zu feiern. Otto Wagner, Gustav Klimt und Egon Schiele – drei Herren, die Wien zu dem machten, was es heute ist, starben allesamt 1918. Was sich also früher so tat, welche Dinge heute doch noch so wie früher sind und was heute anders ist als damals – das alles thematisieren wir in unseren Artikeln zu “100 Jahre Republik”!

Quer durch Wien

Aber Wien wäre auch nicht das, was es ist, wenn man nicht den Fortschritt sehen würde, die täglichen Neuerungen genießen und das Leben hier in ganzer Fülle erleben könnte. Also machen wir doch genau das! Wir spazieren durch Währing und erkunden diesen schönen Bezirk, wir frühstücken am Karmelitermarkt und besuchen den Augarten. Wir testen uns mit zahlreichen Kaffeepausen durch alle 23 Bezirke Wiens. Man ahnt ja nicht, was es alles zu entdecken gibt.

Viel Spaß also mit Altem und Neuem, mit Hässlichem und Schönem und mit vielen interessanten Kleinigkeiten in dieser Ausgabe des STADTBEKANNT Grätzlblatts!

Ab sofort kann das STADTBEKANNT Grätzlblatt auch abonniert werden. Viermal jährlich landet es dann druckfrisch und lesefertig bei euch im Briefkasten – und das für nur 10,- Euro Portokosten! Also, schnappt zu!

