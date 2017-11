Sportmotorik-Analyse

Sportmotorik Wien Fahrrad Analyse (c) STADTBEKANNT

Sport macht euch Spaß, aber irgendwie schmerzt danach das Knie? Wir haben bei Sportmotorik Wien vorbeigeschaut und verlosen jetzt eine große Analyse eurer Wahl!

Sportmotorik Wien ist das erste Analyse-Zentrum seiner Art in Österreich. Hier können Hobby-Sportler genau wie Professionisten ihre Bewegungsabläufe messen lassen um dann perfekt angepasste Sohlen zu erhalten. Die SensoSoles reizen zielgerichtet die Muskulatur und verbessern so die Motorik, sie beugen falschen Belastungen vor und verbessern so die sportliche Leistung. Wir waren jedenfalls überrascht wie aufschlussreich die Messungen hier sind – vom Bikefitting bis zur Sprunganalyse ist alles dabei!

Die Messungen bei Sportmotorik Wien sind vielseitig und umfangreich. So stehen zum Beispiel zahlreiche Kameras und Drucksensoren zur Verfügung mit denen gemessen werden kann, wie die Druckverteilung am Fuß aussieht oder wie ihr bei einem Sprung abrollt. Die unterschiedlichen Analysen sind auf der Homepage ersichtlich.

Bei uns könnt ihr eine Analyse groß im Wert von 98,- Euro gewinnen. Darin inkludiert ist unter anderem der digitale Fußscan, eine Sport-Status-Ermittlung und eine Viedeoanalyse! Die Analyse ist angepasst auf eure Sportart – ob ihr also Baseball, Fußball, Laufen, Fechten, Radfahren oder sonst eine Sportart mit Bodenkontakt ausübt – ihr sucht euch aus worauf die Analyse angepasst sein soll.

Teilnahmeschluss ist der 15. Dezember 2017!

Sportmotorik Wien Seidengasse 37

1070 Wien

www.sportmotorik-wien.at

Seidengasse 371070 Wien Mo-Mi, Fr 9:00-13:30 Uhr und 14:30-17:00 Uhr

Do 9:00-13:30 Uhr und 14:30-19:00 Uhr Terminvereinbarungen sind auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

