Spezialitäten aus aller Welt

Wiens beste Ethno-Food-Shops

Wien ist zum Glück so weit Weltstadt, dass die ganze Welt vertreten ist. Auch kulinarisch. Wer will, kann jeden Tag anders essen – sowohl auswärts als auch in der eigenen Küche.

Die zahlreichen Supermärkte und Spezialitätenläden für Speis und Trank aus aller Herren Länder sind nicht nur Anlaufstelle für die jeweiligen Landsleute, sondern auch für alle neugierigen Kulinarik-Fans. Wir haben für euch zusammengefasst, wo sich in Wien beispielsweise kubanischer Rum, russische Süssigkeiten oder britischer Cider käuflich erwerben lassen.

Prosi

Der größte und wohl beste internationale Supermarkt Wiens ist Prosi. Afrikanische, asiatische und südamerikanische Produkte füllen die Regale, dazu kommen frisches Obst und Gemüse aus aller Welt, Kosmetika, und exotischen Fisch. Obendrein sind die Öffnungszeiten sehr großzügig; bis 20:00 kann man täglich außer Sonntag in andere Kochwelten eintauchen.

Prosi

Wimbergergasse 5

1070 Wien

Bobby’s Food Store

Die Briten können nicht kochen? Mag sein. Wer ihre Fertigprodukte dennoch mag, kann sie hier kaufen. Cider, Steak Sauce, Colman’s Senf, Chips oder eingelegte Pickles hat Bobby’s Food Store in seinem kleinen, aber feinen Geschäft nahe dem Naschmarkt im Angebot.

Bobbys Food Store

Schleifmühlgasse 8

1040 Wien

Lili Markt

Der Lili Markt ist die Mutter aller kleinen Asia-Shops der Stadt und bietet einen Querschnitt durch die fernöstliche Küche. In erster Linie ist er chinesisch, doch er hat auch Spezialitäten aus ganz Asien im Angebot. Neben Nudeln, Soßen, Tees und anderen Fertigprodukten beinhaltet der Markt auch eine riesige Tiefkühltruhe mit exotischem Fisch. Neben dem kulinarischen Angebot wandert im Lili Markt auch typisches Küchenzubehör und asiatisches Geschirr über den Tresen.

Lili Markt

Rechte Wienzeile 29

1040 Wien

Mischka

Sowjetische Küche ist der Schwerpunkt im Mischka: Neben den kulinarischen Besonderheiten Russlands gibt es auch Köstliches aus Armenien, Moldawien, Georgien und der Ukraine. Dazu gehören etwa Kaviar, Krebse, Heringe, Makrelen oder geräucherter Fisch. Trinkbares gibt es vor allem mit Promille: Im Sortiment sind natürlich Wodka in verschiedenen Sorten und Stärken, sowie der spezielle Krim-Sekt. Ebenso vertreten: Süssigkeiten, frische Milchprodukte sowie Konserven und Marmeladen.

Mischka

Hernalser Hauptstraße 19

1170 Wien

Casa Mexico

Alle Lebensmittel für die mexikanische Küche hat die Casa Mexico in der Siebensterngasse im Angebot. Tortillas, Guacamoles, Frijoles, die nötigen Gewürze für die lateinamerikanische Küche sowie köstliches mexikanisches Bier und natürlich eine große Auswahl an Tequila sprechen für sich.

Casa Mexico

Siebensterngasse 16a

1070 Wien

Pol-Shop

Der von polnischen Besitzern geführte Pol-Shop in der Kaiserstraße bietet seit etwas mehr als vier Jahren als Wiener Außenstelle polnische Spezialitäten an. Zu kaufen gibt es in dem kleinen Geschäft neben einer Frischwarenabteilung mit etlichen Sorten Käse und Wurst vor allem Süssigkeiten und Knabbereien sowie Tees und Gewürze. Anbei ist außerdem noch eine kleine polnische Videothek. In der kurzen Zeit seines Bestehens hat sich der Pol-Shop bereits zu einer Art polnischem Kulturzentrum entwickelt.

Pol-Shop

Kaiserstraße 96

1070 Wien

Beaulieu

Im Beaulieu gibt es neben einer großen Käseauswahl aus allen möglichen Teilen Frankreichs auch das gute Baguette mit der knackfrischen Kruste und Salzbutter. Dazu gesellen sich Rotweine, aber auch Weißweine und Rosé, sowie Champagner, aber auch Kusmi Tee oder Dijon Senf sind Teil des Sortiments. Kurz gesagt, gibt es hier alle klassischen Feinkostspezialitäten Frankreichs. Moules frites oder Quiche Lorraine und Crème brûlée können im Bistro bestellt werden, Baguette und Käse nimmt man im Feinkostbereich für zu Hause mit. Dabei ist das Beaulieu wahrscheinlich die gelungenste Umsetzung von Petit Paris in Wien: kulinarisch gesehen aber auch vom Ambiente her. Bleibt eigentlich nur mehr eines zu sagen: Beaulieu, je t’aime – Schöner Ort, ich liebe dich!

Beaulieu

Herrengasse 14/18 (Ferstel-Passage)

1010 Wien

