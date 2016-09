Speed-Dating in Wien

Market Herzvinyl (c) Mautner stadtbekannt.at

Erobere mein Herz in fünf Minuten

Manche mögen Speed-Dating kritisch gegenüberstehen, andere wollten es immer schon einmal ausprobieren. Wir haben für euch ein paar Tipps zum Thema zusammengestellt.

Zu Speed-Dating gibt es viele Meinungen: Die einen finden die Vorstellung vom 5-Minuten-Blind-Date sehr unterhaltsam, die anderen bekommen eine mittlere Panikattacke bei dem Gedanken an Small-Talk mit Wildfremden. Einige machen sich sicher auch gerne darüber lustig – trotzdem: Speed-Dating kann durchaus eine sinnvolle Alternative zur allwöchentlichen PartnerInnensuche im Club sein, sicher direkter und vielleicht auch deswegen etwas effizienter. Wer also genug hat von der betrunkenen Brautschau, der kann es ja mit unseren Speed-Dating Tipps versuchen.

Was ist Speed-Dating?

Hier noch eine kurze Einführung ins Thema für alle, die Speed-Dating nich schon aus dem Fernsehen kennen: Speed-Dating bezeichnet eine Veranstaltung, bei der sich Singles zum kurzen Blind-Date treffen. Meist sind es etwa 10 Frauen und 10 Männer, die innerhalb von wenigen Minuten ihr Gegenüber einschätzen sollen. Die Damen bleiben meist sitzen, die Herren wandern von Tisch zu Tisch. JedeR hat eine Liste, in der er oder sie eintragen kann, ob das Gegenüber gefallen hat oder nicht. Bei Übereinstimmungen übermittelt die VeranstalterInnen am nächsten Tag die Kontaktdaten. Fast-Food-Dating, quasi.

City Speed Dating

City Speed Dating veranstaltet Speed-Dating Events in Wien, Linz, Salzburg, Graz, sowie Klagenfurt. Wöchentlich finden Events statt, in Wien trifft man sich im Testa Rossa oder im Soprano im ersten Bezirk. Für die Events muss man sich vorab auf der Webseite anmelden, wobei man die passende Altersgruppe wählen kann. Je nach Altersgruppe zahlt man zwischen 15,00 und 29,00 Euro für ein Event, auch für jüngere Singles (ab 20+) gibt es hier ein breites Angebot.

Go Speed Dating

Go Speed Dating Wien richtet sich in erster Linie an die Altersgruppe zwischen 20 und 35 (obwohl es auch vereinzelt Veranstaltungen für 35-45 jährige gibt); jede Woche wird eine Veranstaltung angeboten. Die Events finden meistens in der albertgasse 39 bar+kitch’n im ersten und achten Bezirk statt. Die Anmeldung erfolgt auch hier über die Webseite, Kostenpunkt: 21,00 Euro.

Singlewandern

Wer im Freien besser flirtet, der ist beim Singlewandern gut aufgehoben. Regelmäßig werden hier Termine für Wien angeboten, auch in den anderen österreichischen Bundesländern gibt es Singlewandern. Das Konzept ist einfach: Eine Gruppe von Personen soll sich beim Wandern näherkommen, ganz ungezwungen eben. Bei der Anmeldung übers Internet sind alle Details zur Wanderung (Schwierigkeitsgrad, Dauer, etc.) ersichtlich. Auch die jeweilige Altersgruppe wird bei jedem Event angegeben. Es gibt zwei Altersgruppen: 25-45 und 40-59. Ungefähr 35,00 Euro zahlt man hier pro Wanderung.

STADTBEKANNT meint

Wien bietet allerhand Optionen für Speed-Dating-interessierte Singles. Das Wandern is aufgrund seiner Dauer sicherlich insgesamt romantischer und “natürlicher” als die klassischen Speed-Dating-Abende im Restaurant, aber wir sind uns sicher, dass alle drei Optionen viel Spaß machen und ein romantisches Happy End durchaus ermöglichen können. Ausprobieren lohnt sich garantiert!

STADTBEKANNT



Weitere Artikel

« Wiener Märkte: Kutschkermarkt Stadtspaziergang: Siebensterngasse »