Spanien in Wien

Tapas, Fußball und Fiesta

Das größte Land auf der Iberischen Halbinsel hat Einiges zu bieten. Neben traumhaftem Wetter und wunderschönen Stränden gibt es vieles, was sich auch in Wien finden lässt. Spanisches Essen, spanische Kunst und spanischer Sport lassen uns auch hier, weit weg der Pyrenäen, von Madrid, Barcelona und Co träumen.

Spanien-Shops in Wien

Am leichtesten holt man sich Spanien natürlich über das Essen und den Wein nach Hause. Denn wer kann dem köstlichen Rebensaft, den ausgezeichneten Tapas und den köstlichen Paellas widerstehen? Im Minos Vajoma gibt es mitten im Sechsten echtes spanisches Flair zum Mitnehmen. Wollt ihr so richtig auf die Pauke hauen und im Großhandel für die nächste Party shoppen, ist vor den Toren Wiens die beste Adresse: El Gusto Espanol.

Vinos Majoma

Stumpergasse 31, 1060 Wien

El Gusto Espanol

Wiener Gasse 7-9, 2380 Perchtoldsdorf

Tapas und Sangria

Wer lieber gleich das professionell zubereitete Essen kredenzt bekommen will, geht in eines der zahlreichen spanischen Restaurants. Was dort auf den Tisch kommt? Na Tapas natürlich! Zu den kleinen Portionen sollte auf jeden Fall der hervorragende spanische Wein genossen werden. Zu späterer Stunde darf es in einer lauen Sommernacht dann auch gerne mal ein Kübel Sangria sein …

Paco

Pichlergasse 1

1090 Wien

toma tu tiempo

Zieglergasse 44

1070 Wien

Puerta del Sol

Lange Gasse 52

1080 Wien

lobo y luna

Mondscheingasse 2

1070 Wien

el Hans

Schmelzgasse 9

1020 Wien

LOLA

Gonzagagasse 14

1010 Wien

Lieber Siesta oder Kunst?

Nach so viel Essen ist man natürlich erst mal müde und braucht eine ausgedehnte Siesta. Gerade an heißen Tagen versteht man, warum das in Spanien Tradition hat. Wer mit dieser Angewohnheit weniger anfangen kann, könnte sich der spanischen Kunst widmen. Im Kunsthistorischen Museum finden sich zahlreiche Werke von Spaniern, die das frühere alltägliche Leben erahnen lassen und Infos über die spanische Geschichte liefern. Für uns Wiener ist auch die habsburgische Verbindung in das südliche Land nicht uninteressant. Auch hierzu findet sich allerhand im Kunsthistorischen Museum.

Kunsthistorisches Museum

Maria-Theresien-Platz

1010 Wien

Fußball und Menschenpyramiden

Dies sind die beiden typischen Sportarten, die wir mit Spanien verbinden. So beeindruckend die Menschenpyramiden aus Katalonien – genannt Castells – auch sind, um sie nachzumachen braucht man richtig viele Leute, die das auch können. Damit unser spanischer Tag nicht zusammenbricht wie ein Castell, widmen wir uns der anderen Nationalsportart: Fußball. Jeder weiß, dass die Spanier zu den besten Kickern der Welt gehören. Damit wir einmal neben Raúl, Casillas und Co bestehen können, trainieren wir auf einem der öffentlichen Fußballplätze von Wien.

Westside Soccer Arena

Bahnhofstraße 1D, 1140 Wien

Boss Vienna Soccer Cage am Badeschiff

Donaukanal, 1010 Wien

Soccerdome

Gutheil-Schoder-Gasse 9, 1100 Wien

Engelmann Soccer

Syringgasse 6-14, 1170 Wien

Fiesta-Time!

Abends kommt so richtig Leben in die spanischen Herzen. Angeheizt von Sangria wird dann lauthals über Fußball diskutiert oder heißem Flamenco gelauscht. Falls die Primera División also gerade Saison hat, guckt man heute je nach Vorliebe am besten mit dem Fanclub von Real Madrid oder dem von FC Barcelona. Ist heute kein Fußball angesagt oder steht ihr sowieso mehr auf spanische Musik, informiert euch am besten auf der Seite des Flamenco-Verein von Wien, wo heute die Saiten gezupft werden.

