Sozialschmarotzer I

Scheinasylanten und Wirtschaftsflüchtlinge

Gemeint sind hiermit Menschen aus weniger entwickelten Teilen der Erde, aber auch aus armen Teilen Europas. Unterschiede werden nicht gemacht – das würde das Aburteilen nur unnötig verkomplizieren und ließe eventuell sogar Mitgefühl oder gar Verständnis beim freudigen Pauschalisten aufkommen.

Der Scheinasylant strebt entweder Asyl an oder hat sich dieses samt dazugehörigen Sozialleistungen schon ergaunert. Entsprechend weist er weder tatsächliche Asylgründe lt. Genfer Flüchtlingskonvention auf und ist eigentlich nur wegen der weithin bekannten österreichischen sozialen Hängematte hergekommen. Hier lebt er nun in Saus und Braus von max. 365€ Grundversorgung inkl. Mietzuschuss bzw. bei anerkanntem Asylstatus von maximal 844,46€ Mindestsicherung als Alleinstehender!

Der Scheinasylant

Als Beispiel eignet sich hervorragend ein tschetschenischer Staatsbürger! Im ehemaligen Teil der Sowjetunion sorgt nun seit geraumer Zeit der schneidige Putin-Spezi Ramsan Kadyrow für Zucht und Ordnung. Seitdem er die Zügel in der Hand hat, trauen sich aufmüpfige Tschetschenen viel seltener gegen Russland zu opponieren und im einstigen Mutterstaat Bomben zu legen. Wer doch auf die dumme Idee kommt, sich kritisch zu äußern oder blöderweise einen Urstrumpfonkel dritten Grades hat, der im Suff über Putins Holde oder Kadyrows Kieferfehlstellung gelästert hat, für den wirds dann doch eher ungemütlich in Tschetschenien. Verfolgung, Folter, Erschießung, Verschwinden oder Vergewaltigung nahestehender Frauen sind mögliche Folgen – aber sonst ists eigentlich lauschig in Tschetschenien; insofern kein Anlass Asylgründe vorzugeben! Jeder muss sich heutzutage arrangieren.

Der Wirtschaftsflüchtling

Ein klassischer Vertreter dieser Subspezies ist ein nigerianischer Staatsbürger. Im offiziellen Nigeria herrschen weder Krieg noch gibt es Verfolgung ethnischer Minderheiten. Die paar Reibereien zwischen unterschiedlichen Religionsgemeinschaften und Stämmen sind in etwa vergleichbar mit der österreichischen Tradition des „Maibaumklaus“ in dörflichen Nachbargemeinden. Halt ein bisschen rauer, weil die Zivilisation in Afrika bekannterweise noch nicht europäischen Standards folgt, aber das sind die ja von klein auf gewohnt. Wer den überkandidelten Wunsch hegt, regelrechten Zugang zu Trinkwasser, ausgewogener Ernährung, stabilen Wohnverhältnissen und medizinischer Versorgung zu haben und meint, deshalb einen „Asylgrund“ zu haben, hat sich geschnitten! Wirtschaftsmigranten brauch Europa/ respektive Österreich nicht! Wer sein Leben und das seiner Lieben wirtschaftlich verbessern will, soll dies im ortsüblichen Rahmen versuchen – konkret wären hier Trinkwasserbrunnen, 3-5 Hendln pro Familie oder eine Ziege anzuführen. Schuster bleib bei deinen Leisten!

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass innerhalb der Gruppe der Sozialschmarotzer der Scheinasylant/Wirtschaftsflüchtling an unterster Stelle siedelt. (AP)

