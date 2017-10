Sonntag in Wien – 6. Bezirk

Mariahilf Fillgraderstiege (c) STADTBEKANNT

Sonntags in Mariahilf!

Tote Hose herrscht in Mariahilf am vermeintlichen Ruhetag nicht, jedoch geht es um einiges gelassener zu!

Ob gemütlich im Café sitzen, sich den Bauch beim Brunch vollschlagen, einen langen Spaziergang machen oder den Sonntag nutzen, um sich sportlich auszutoben. Für all das und noch viel mehr eignen sich Sonntage im 6. Bezirk ideal.

Frühstücken und Brunchen

Dass man im 6. hervorragend zur Morgenstund schlemmern kann, ist nicht neu. Zu unseren liebsten Frühstückslocations zählen nach wie vor das gemütliche phil. Wer sich ein wenig nach Frankreich träumen möchte, sollte unbedingt im Café Pierre vorbeischauen. Hier findet jeden Samstag und Sonntag ein französischer Brunch statt, der sich mehr als lohnt. Wer kann schon zu einem frischen Croissant nein sagen? Wir nicht! Wer beim Franzosen keinen Platz findet, kann sein Glück noch im MiLL´s oder im Bits & Bites probieren. Bis 16:00 bzw. 16:30 Uhr wird dort gebruncht. Alles wird selbst gekocht und gebackt und schmeckt einfach köstlich. Gesundes Frühstück findet im Sechsten auch noch seinen Platz – nämlich im Lemontree.

Maronistände im Sechsten

Kaum beginnt es kalt zu werden findet man auf Wiens Straßen einen Maronistand nach dem anderen, so auch in Mariahilf.Neben den köstlichen Edelkastanien bieten sie meist auch Erdäpfel in Form von Scheiben, Puffer oder Wedges an.

Unternehmungen für AbenteurerInnen

Klettern, Foltern, Tiefsee … all das kann man im 6. Bezirk erleben! Wer klettern und verschiedenste Tiere aus der Tiefsee bestaunen möchte, ist beim Haus des Meeres genau richtig. Man kann hier also erst in die Höhe steigen und anschließend in unbekannte Tiefen abtauchen. Ansonsten ist es immer nett, der beliebten Meeresschildkröte Puppi einen Besuch abzustatten. Wem das noch nicht genug ist, kann im Foltermuseum in längst vergangene Zeiten eintauchen.

Mittagessen im Sechsten

Immer wieder gerne gehen wir ins ra’mien. Asian Fusion mit Top-Preisleistungs-Verhältnis. Besonders empfehlen können wir die Reisschale mit Bulgogi! Aber gerade mit Kater ist eine stärkende Pho eigentlich das allerbeste! Wem nicht nach asiatischer Küche zumute ist, dem sei das Cafe Drechsler ans Herz gelegt. Schnitzel, Gulasch, Schinkenfleckerl und wechselnde saisonale Speisen sind auf der Karte zu finden.

Ruheoasen

Nach all dem Schlemmern und den aufregenden Abenteuern kann man sich schon mal ein kleines Päuschen gönnen. Bei Sonnenschein schlagen wir ein Mittagsschläfchen im Esterhazy Park oder entspanntes Kaffeetrinken in der Schadekgasse 12 vor.

Für Körperbewusste

Ob man nun in der Sauna im Wellnessparadies schwitzt oder doch beim Sporteln im Fitnessstudio – das macht dann doch auch keinen so großen Unterschied mehr, oder? Naja, ein bisschen vielleicht, aber keine Panik auf der Titanic – im Fitnessstudio Bodystyle in der Webgasse ist beides möglich! Oder nur sportlich schwitzen im Crossfit ACE.

Abends in Mariahilf

Nach den Aufregungen des Tages oder vielleicht auch einfach, weil man am Abend dann endlich den Kater von letzter Nacht überwunden hat, kann man das Wochenende gediegen in einer netten Bar ausklingen lassen. Davon bietet der 6. natürliche viele. Wir schauen immer wieder gerne im Elektro Gönner und im Topkino vorbei. Apropos Kino, das ist selbstverständlich immer eine gute Idee für einen entspannten Sonntagabend. Ob im Topkino, im Apollo oder im Haydn … ihr habt die Qual der Wahl!

STADTBEKANNT meint

Mariahilf bietet viele Möglichkeiten, den idealen Sonntag nach den eigenen Vorstellungen perfekt zu gestalten. Ob unternehmerisch oder ganz gemütlich … tote Hose ist nicht angesagt, aber es geht eben doch alles etwas entspanner zu. Falls sich die Geister bei euch im Freundeskreis im Bezug auf die Gestaltung der nächsten Sonntage scheiden sollten, so steht doch zumindest fest, dass eigentlich niemand köstliches Essen und einen guten Film ausschlagen kann.

