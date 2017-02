Soley WUK (c) PSI2

Endless Summer am 29. Mai

Die Isländerin Sóley kommt am Montag, den 29. Mai 2017 mit ins WUK. Wir verlosen 1×2 Karten!

Sóley

Am 29. Mai kommt Sóley als letzte Station ihrer Tour nach Wien. Davor spielt sie schon in Paris, Berlin, Prag und vielen weiteren europäischen Städten. Als krönender Abschluss kommt nach einer Show im Linzer Posthof am 27. Mai auch noch ein Konzert im WUK dazu! Die Musik ist melancholisch, einhüllend, von Klaviermelodien durchzogen und herrlich davontragend. Wer Sóley noch nie gehört hat, sollte sich mit I’ll Drown in Stimmung bringen und danach gleich ein Lied ihres neuen Albums anhören: Never Cry Moon (Endless Summer).

Alles auf einen Blick

Sóley im WUK

Währinger Straße 59

1090 Wien

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Tickets: 26,- Euro

Die Tickets für die Gewinner werden direkt an der Kassa hinterlegt!

Teilnahmeschluss ist der 23. März 2017!

Teilnahmeschluss ist der 23. März 2017!

