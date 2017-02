Smokey's Bar and Food (c) STADTBEKANNT

Burger im 2. Bezirk

Einmal vom Schwedenplatz über den Donaukanal und schon sitzt man im Smokey’s. Ein Ort für Lavasteingrill, Mittagsmenüs und Sweet Whiskey Chicken Burger!

Londoner Design, Wiener Gmiatlichkeit

Das Lokal an der Oberen Donaustraße ist nicht übertrieben groß, aber bietet seit 2010 Platz für Burger und Co. Vorher fand man das Smokey’s noch in der Walfischgasse im ersten Bezirk. Aber hier am Donaukanal finden wir’s nicht nur gut, weil die Inneneinrichtung cool ausschaut (vom Londoner Design Studio Pepper-mint entworfen), sondern auch weil im Sommer eine Terrasse dazukommt!

Der perfekte Burger

Man isst hier Burger, das ist klar. Und zwar gibt’s vor allem den klassischen „Smokey’s Burger“ mit 100% österreichischem Rindfleisch, Tomate, Zwiebel und Salat und diesen dann in verschiedensten Abwandlungen. Ob mit Minz-Sauce oder Schwammerl dazu – die Varianten werden mit hausgemachten Saucen und Chutneys aufgepeppelt und bekommen somit eine ganz eigene Geschmacksnote. Ein besonderes Special ist der Sweet Whiskey Chicken Burger – diesmal eben mit Hühnerfleisch statt Rindfleisch!

Mittagsmenü im Smokey’s

Das Smokey’s ist zwar vor allem abends sehr beliebt (ein perfektes Lokal als Start für eine längere Nacht im Bermuda Dreieck), aber auch zu Mittag kann man hier die Angebote nutzen. Der Burger inklusive Pommes, Wedges oder Salat mit vorausgehender Suppe kostet dann nur sage und schreibe 7,90 Euro. Das ist verglichen mit den Standardpreisen am Abend und den sonstigen Mittagspreisen in Wien wirklich sehr, sehr günstig!

STADTBEKANNT meint

Auch der zweite Bezirk hat ein Lokal zu bieten, dass sich darauf spezialisiert hat, die besten Burger Wiens zu servieren. Und wirklich – sie sind sehr nahe dran! Die Speisekarte verspricht neben klassischen Varianten auch ausgefallenere Sachen wie „Sweet Whiskey Chicken Burger“ oder einen „Mint-Burger“. Aber eigentlich muss man hier sowieso die Möglichkeit nutzen seinen Burger so zu essen, wie man ihn gerne hätte! Im Smokey’s wird je nach Sonderwunsch ein eigener Burger zusammengestellt. Und wer gerade keinen Burger ist, der genießt das Angebot an der Bar.

Smokey's Bar and Food Obere Donaustraße 97-99

1020 Wien

Obere Donaustraße 97-991020 Wien Mo – Sa 11:30 – 23:00 Uhr

