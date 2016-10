Sir Harly´s Tea Lokal (c) STADTBEKANNT

It’s Tea Time Darling!

Sir Harly’s Tea im Raimundhof macht es ganz auf die britische Art. Schön gekleidet und sorgfältig ausgewählt – der Tee wird hier wahrhaft zelebriert.

Tee, wie Traditionsreich

Wenn man in Wien ein stilvolles Teehäuschen wie den kleinen Shop von Sir Harly’s Tea im Raimundhof findet, ist es fast klar, dass es dazu auch eine Geschichte geben muss. Und die gibt es: Viola Kim, Gründerin von Sir Harly’s Tea ist multinational aufgewachsen und ihr Uropa hatte einen Londoner Freund, der die gesamte Familie mit herrlichem Tee versorgte. Dieser Gentleman hatte den Namen (unschwer zu erraten): Sir Harly.

Mhmm, wie Must Have

Dem stilvollen Sir Harly haben wir es also zu verdanken, dass Viola Kim heute einen Shop in Wien eröffnet hat, wo etwa 160 Sorten hochqualitativer Tees bereitstehen. Verkauft werden diese zahlreichen Sorten an jeden, der vorbeikommt, aber auch an Geschäftskunden. (Bei NENI am Naschmarkt gibt’s zum Beispiel auch Sir Harly’s Tea). Es ist ja kein Leichtes in einer Kaffeestadt wie Wien den Tee unters Volk zu bringen – aber werft einen Blick in den Shop, lasst euch beraten, riecht mal hinein in einen der schönen Behälter – und ihr werdet sehen: Tee kann was!

Sortenreiche Qualität

Der Shop im Raimundhof beheimatet eine reiche Auswahl an Sorten, die allesamt den strengen Qualitätskriterien entsprechen müssen. Regelmäßig werden die Standards der Tees überprüft, auf orthodoxe Herstellung und ein enges Verhältnis zu den Vertragspartnern wird geachtet. Somit kann jeder Tee auch zum Ursprung zurückverfolgt werden. Neben den Tees in unverpackter Form, kann man im Shop auch Geschenke oder Zubehör ersteigern.

STADTBEKANNT meint

Bei Sir Harly im Raimundhof taucht man als Besucher sofort in die englische Welt des Tees ein. Stilvoll aufbereitet stehen etwa 160 Sorten Tee bereit und bei Bedarf können sogar noch mehr bestellt werden! Die Qualität ist einwandfrei und für jeden ist etwas dabei: vom Kindertee bis hin zu den Klassikern und vielen Neukreationen. Wer noch nicht genau weiß, was er eigentlich will, kann sich hier kompetent beraten lassen und im Nu wird der Ur-Wiener Kaffeetrinker auch zum Teefreund!

Sir Harly's Tea Mariahilfer Straße 45/44

1060 Wien

+43/660/777 1 999

Mariahilfer Straße 45/441060 Wien+43/660/777 1 999 Website Mo-Mi: 11:00 – 18:00 Uhr

Do-Fr: 11:00 – 19:00 Uhr

Sa: 11:00 – 18:00 Uhr

