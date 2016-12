Sinnvolles schenken

Rathaus Christkindlmarkt Weihnachtsmütze (c) STADTBEKANNT Hofinger

Gutes tun und trotzdem schenken

Jedes Jahr zu Weihnachten bieten unzählige Hilfsorganisation unterschiedliche Möglichkeiten, vom Schenken aufs Spenden umzusteigen. Wer also statt den üblichen Weihnachtsgeschenken nicht nur dem Beschenkten eine Freude machen will, für den gibt es einige Optionen. Und vor allem, wer noch kurzfristig nach einem Geschenk sucht, wird sich freuen – eine Spende dauert selten länger als ein paar Mausklicks!

Wichtig zu wissen ist außerdem, dass ab 2017 die Spendenabsetzbarkeit neu geregelt wird. Eure Spende wird also direkt mit dem Finanzamt gegengerechnet und somit steuerfrei!

Flüchtlingshilfe

Unermüdlich und jeden Tag hat die Initiative Train of Hope am Wiener Hauptbahnhof die einreisenden und durchreisenden Flüchtlinge unterstützt. Nun sind sie zwar nicht mehr akut an den Bahnhöfen zur Stelle, aber sie kümmern sich weiterhin um Refugees, die in Österreich geblieben sind, ziehen Projekte auf und versuchen zwischen Einheimischen und Zugewanderten zu vermitteln. Beim Helferleinnetzwerk gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, sich persönlich einzubringen (Die Idee der Welcoming Tours finden wir ziemlich cool!). Eine Sach- oder Geldspende ist natürlich auch immer noch gern gesehen.

Unicef

Im Unicef Shop for Life können Pakete an Hilfsgütern ab 20,- Euro gekauft werden. Da kauft man dann zum Beispiel ein Lama oder eine Geburtsurkunde für thailändische Kinder. Basics, die wir für selbstverständlich annehmen, in Entwicklungsländern aber lebensverändernd sein können. Wer ganz großzügig spenden will, der kauft einen Wasserbüffel um 750,- Euro (ist doch auch cool, oder?). Damit man dann auch zu Hause was davon hat, gibt’s als Belohnung ein Geschenks-Zertifikat!

Caritas

Mit Schenken mit Sinn verfolgt die Caritas ein ähnliches Konzept wie die Unicef, nämlich können unterschiedliche Produkte ab ca. 20,- Euro gekauft werden, die als Spende Menschen in Not zukommen. Essen, Saatgut, ja sogar einen Esel kann man im Online-Shop erwerben, der natürlich dann nicht nach Hause geliefert wird, sondern zum Beispiel einer schwer arbeitenden Frau in Äthiopien gespendet wird. Diese karitative Unterstützung kann in Form eines Billets als Geschenk an eine andere Person weitergeben werden. Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, dem Beschenken ein T-Shirt als Symbol für die Spende zu schenken.

Wer lieber an Menschen in Österreich spenden möchte, der kann sich an der Christkindlbrief-Aktion beteiligen. Wer sich meldet, bekommt einen Christkindlbrief zugeschickt, auf dem alle Informationen zum Wunsch und zur Zieladresse des Geschenks stehen und so kann man ein Geschenk kaufen und direkt zuschicken.

SOS Kinderdorf

Vielfältige Möglichkeiten bietet SOS Kinderdorf: Eine SOS-Kinderpatenschaft um 1,- Euro pro Tag kann verschenkt werden, daneben werden einige Produkte angeboten, die zu Weihnachten verschenkt werden können. Der Erlös der Kochbücher, Bilder oder Weihnachtsbilletts, kommt SOS Kinderdorf zu Gute.

Ärtze ohne Grenzen

Mit Sinnvollem Schenken bietet Ärzte ohne Grenzen eine Recht einfache und auch sinnvolle Geschenks-Alternative. Geschenkurkunden können hier ab einer Spende von 10,- Euro gekauft werden, der Karte beigelegt wird ein Beilageblatt, auf dem der gespendete Betrag vermerkt ist. So sieht der/die Beschenkte auf den ersten Blick, wie viel Geld in seinem/ihren Namen an Ärzte ohne Grenzen gespendet wurde. Auch für Firmen gibt es eine spezielle Spendenform – also, liebe Unternehmer – eine gute Tat!

Kindernothilfe

Die Kindernothilfe bietet die Möglichkeit, Patenschaften zu verschenken. Als Geschenk kann dann die Patenurkunde überreicht werden. Es besteht außerdem die Möglichkeit, Patenschaften mit Brieffreundschaft zu beginnen – so hat man einen ganz persönlichen Kontakt zum Patenkind.

St. Anna Kinderspital

Um jetzt mal ganz regional zu bleiben – auch für das St. Anna Kinderspital kann man spenden und am Kampf gegen Kinderkrebs mithelfen.

Das Rote Kreuz

Wenn man gerade nicht Blutspenden gehen kann oder will, dann besteht auch die Möglichkeit finanzielle Unterstützung zu leisten. Ganz einfach Online auf der Spendenseite. Dort kann man sich auch aussuchen wo und wofür die Spende eingesetzt werden soll.

Licht ins Dunkel & Ö3

Jedes Jahr zu Weihnachten bietet Licht ins Dunkel einige Benefizprodukte wie Zündhölzer, Adventkalender oder Schmuck zum Verkauf an. Und nicht zu vergessen ist natürlich die Spenden-Sendung am heiligen Abend, wo jährlich beträchtliche Summen zusammenkommen. Auch das Ö3 Weihnachtswunder ist eine gute Möglichkeit zu Spenden. Mit jedem Musikwunsch spendet man – also wünschen, wünschen, wünschen!

