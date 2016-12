Silvester in Wien

Silvester Feuerwerk (c) STADTBEKANNT

Raus aus dem Alten, rein in das Neue

Der letzte Tag im Jahr – und schon wird man von allen Seiten mit Neujahrvorsätzen, Jahresrückblicken und Bilanzen überschüttet. Viel hat sich getan in den letzten 366 Tagen (ja, 2016 war ein Schaltjahr!), drum muss der letzte auch gebührend gefeiert werden. Und wie verbringt man diesen wunderbaren Tag in Wien? Wir haben mal nachgeschaut.

Ein Tag im Museum

Obwohl viele Museen am 31. geschlossen haben, gibt es immer noch geöffnete Pforten. Nur, muss man die geänderten Öffnungszeiten beachten. Im MQ haben Leopold und MUMOK ab 10:00 Uhr geöffnet – man kann also gemütlich seinen Tag dort verbringen. Das Leopold Museum hat bis 17:00 Uhr geöffnet und das MUMOK nur bis 16:00 Uhr. Das Naturhistorische Museum ist von 9:00 bis 18:30 Uhr ganz regulär offen und die Albertina von 10:00 bis 18:00 Uhr. Ob es am Silvestertag besonders überlaufen ist, muss man wohl herausfinden.

Sportllich bleiben

Bis 30. Dezember kann man sich noch persönlich (!) in den Ringstraßen Galerien für den alljährlichen LCC Silvesterlauf anmelden. Strecke ist dabei die Wiener Ringstraße – also 5,4 Kilometer. Am besten Hund und Freunde auch mitnehmen – denn es gibt sogar für die Hunde die Möglichkeit mit dabei zu sein. Außerdem werden lustige Verkleidungen ebenfalls gewürdigt.

Shoppen gehen

Nach Weihnachten sind die Kaufhäuser sowohl Hölle als auch Paradies. Einerseits strömen die Menschenmassen, fast genau wie vor Weihnachten, in die Läden um Umzutauschen, Neuzukaufen und Zurückzugeben. Andererseits sind die Schaufenster mit Rabattmarken übersät. Im Winter-Weihnachtsabverkauf shoppen ist gar nicht mal so verkehrt und man möchte es nicht glauben – zu Silvester tut sich nicht einmal allzu viel in den Geschäften der Stadt. Außer natürlich, man ist im Supermarkt zum Essen einkaufen. Dann befindet man sich im Weltuntergangsstimmungswahnsinn.

Fein Essen gehen

Wer keine Lust auf selber kochen und Stress zu Hause hat, der sei beraten noch schnell einen Tisch in einem netten Lokal zu reservieren! Vor allem die Hotels werfen sich für Silvester immer besonders in Schale und bieten divere Gala-Menüs und Gala-Buffets an. Wir haben euch dazu einen zusammenfassenden Artikel geschrieben: Fein Essen zu Silvester. Gut zu wissen für all diese Dinge: hier gibt man gerne mal ein bisschen mehr Geld aus und reservieren ist absolute Pflicht. Man will ja schließlich nicht plötzlich ohne Abendessen dastehen.

Silvesterpfad 2016-2017

Jedes Jahr wird die Innenstadt zu einer riesigen Show-Meile verwandelt. Kärntner Straße, Freyung, Stephansplatz, Rathausplatz, Oper – überall werden Bühnen aufgebaut und so ziemlich alle Musikstile sind abgedeckt. Los geht’s dabei schon um 14:00 Uhr. Da kann man sich also den ganzen Tag und die ganze Nacht den Hintern abfrieren. Aber natürlich muss man nicht frieren, wenn man sich alles ein bisschen anschaut – da bleibt man dann eh in Bewegung! Ein Programm und die Verteilung der Bühnen findet ihr hier.

Indoor Party

Wem’s draußen aber wirklich zu kalt ist, der macht sich besser schon früh auf den Weg zu den verschiedensten Indoor-Parties. Das Problem nur: zu Silvester müsst ihr mit Endlosschlangen rechnen! Also, nicht den Mut verlieren und ein-zwei Bier für den Weg mitnehmen.

Die Auswahl ist, wie so oft, recht groß, aber hier ein paar Ideen für euch:

Silvestergala in der Pratersauna – Obwohl letztes Jahr offiziell „The last New Years“ gefeiert wurde, weil die Sauna ja ‚zugsperrt‘ hat, gibt’s heuer wieder eine fette Fete. Diesmal eben in der neuen Pratersauna. Inklusive Warm Up im Dots.

Switch D’n’B NYE Gala – in der Auslage. 29 DJs, 14 Stunden Party und viel, viel Drum and Base gibt’s hier ab 22:00 Uhr um 15,- Euro.

NYE – The End (Cafe Leopold 2001 – 2016) – Zum letzten Mal wird heuer im Leopold gefeiert. Wir werden es schmerzlich vermissen!

New Years Eve Party – im Volksgarten. Gute Lage, traditionelles Fortgehen, massenhaft Menschen und dementsprechend auch saftige 25,- Euro Eintritt – aber ihr könnt es ja mal probieren, reinzukommen!

New Years Sturz Gala – so hieß auch letztes Jahr schon die Silvesterfete in der Grellen Forelle. Hier geht’s erst um Mitternacht los mit dem Hineinstürzen ins neue Jahr.

Meat Market Happy New Year – Fluc und Fluc Wanne ganz im Sinne von Fleisch und Mutter. Feiert euch den A* ab!

Bassproduction GOA Party – im Weberknecht widmet man sich ja immer wieder mal dem GOA Genre. So auch zu Silvester!

BEAT IT NYE Special – Flex wie es leibt und lebt und diesmal sogar noch ein Neujahrskonzert am 1. dazu – hier könnt ihr definitiv länger bleiben!

Alternative Silvesterideen

Schon mal Silvester in einer Küche für Obdachlose verbracht? Oder vielleicht als Sanitäter und Lebensretter? Oder wollt ihr jetzt schon mit den Neujahrsvorsätzen anfangen und bei der Ehrenamtsbörse nachschaun, was ihr so machen könntet? Wer aber auf der Suche nach einem besonderen Highlight ist und gemeinsam mit Raketen durch die Luft fliegen möchte, der sollte sich schleunigst einen Silversterflug bei der AUA buchen! Ja, das gibt’s wirklich und ist nicht mal soo teuer!

Prosit Neujahr wünscht STADTBEKANNT!

