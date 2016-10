Silvester im Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel

Silvester mit Flair

Wir feiern das alte Jahr, wir feiern aber das neue Jahr noch viel mehr. Um das auch mit Stil zu tun, gibt es im Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel zu Silvester ganz spezielle Angebote. Lasst euch überraschen!

Zu Silvester wird es im Restaurant Borromäus eine Carving bzw. Live Cooking Station geben. Vor dem Gast werden hierbei die Speisen live zubereitet, frisch aufgeschnitten und serviert: Gnocchi in Kürbisrahmsauce.

Galabuffet zu Silvester

Am 31. Dezember 2016 ab 19:00 Uhr wird im Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel pompös aufgetischt. Um 65,- Euro pro Person kann man sich am reichhaltigen Buffet im Restaurant Borromäus bedienen und bekommt zusätzlich auch noch einen gratis Shuttle Service zum Silvesterpfad in der Innenstadt dazu. Den Feierlichkeiten kann also gar nichts mehr im Wege stehen. Zuerst also hausgeräucherte Entenbrust mit Preiselbeeren und Heringssalate mit verschiedenen Marinaden als Vorspeise verdrücken. Dann ein ordentliches Lammrückenkotelett auf roten Belugalinsen als Hauptspeise und zum Schluss noch ein paar Punschkrapferl? Das ist nur eine kleine Auswahl an Möglichkeiten, die euch zur Verfügung stehen. Lasst euch selbst überraschen!

Silvester Gala Menü

Als Alternative zum Buffet, kann man sich im Restaurant Arsenal aber auch bedienen lassen. Beim Gala Menü, das für 69,- Euro pro Person (wieder inklusive Shuttle Service zum Silversterpfad in der Innenstadt) schon euer ist, bekommt ihr die köstlichen Gerichte an den Tisch geliefert. Daher am besten schon früh den besagten Tisch reservieren: unter +43 (0)1 711 75 8218 oder an der Rezeption im Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel. Am 31. Dezember ab 19:00 Uhr gibt es dann also zuerst ein paar Welcome Drinks und dann eine fein marinierte Weidegänseleber geschichtet mit Gewürzäpfeln und Süßweingelee, Bisque de Homard avec Cognac mit Crôutons bis zum Filetsteak vom Weideochsen, Steingarnele, Blunzen, Erdäpfelschmarrn, Sauce Choron, Salat von Wiesenkräutern.

Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel

1030 Wien Ungargasse 60

