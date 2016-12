Silvester im Club

(c) SASS Music Club

BEAT IT NYE Special – Flex wie es leibt und lebt und diesmal sogar noch ein Neujahrskonzert am 1. dazu – hier könnt ihr definitiv länger bleiben!

New Years Special mit der Juicy Crew – das Hades gibt’s noch gar nicht soo lange, weswegen man definitiv mal vorbeischaun sollte! Um 23:00 Uhr geht’s los, Eintritt 15,- Euro.

I am Hades

Karlsplatz 5

1010 Wien

New Years Eve Party – im Volksgarten. Gute Lage, traditionelles Fortgehen, massenhaft Menschen und dementsprechend auch saftige 25,- Euro Eintritt – aber ihr könnt es ja mal probieren, reinzukommen!

Volksgarten & Säulenhalle

Burgring

1010 Wien

1020 Wien

Silvestergala in der Pratersauna – Obwohl letztes Jahr offiziell „The last New Years“ gefeiert wurde, weil die Sauna ja ‚zugsperrt‘ hat, gibt’s heuer wieder eine fette Fete. Diesmal eben in der neuen Pratersauna und noch dazu mit ausgeweitetem Areal: Pratersauna UND VIE i PEE! Inklusive Warm Up im Dots.

Pratersauna & VIE i PEE

Waldsteingartenstraße 135

1020 Wien