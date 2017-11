Silvester im Aux Gazelles (c) Aux Gazelles

Silvester im Aux Gazelles

Ein elegantes Silvester Dinner, Entspannung pur im Hammam und lässiges Feiern im Club. Das alles einem Abend gibt es nur im Aux Gazelles!

Silvesterdinner im Aux Gazelles

Rituelle Waschung & Silvester Special im Hammam, ein köstliches Buffet, quer durch die Länder am Mittelmeer und Jardin18, der Oriental Warm Up im Club mit DJ Samad erwartet Gäste am 31. Dezember. Ein attraktives Package um entspannt & genussvoll ins neue Jahr zu starten!

Sonntag, 31.12. ab 14.00Uhr

Hammam Silvester Special

Eine rituelle Waschung mit Wassergüssen, Körperpeeling und einer klassischen Seifen-und Fußmassage sowie ein Glas Champagner

Geöffnet ab 14.00Uhr, Dauer ca. 2.5h Silvester Dinner Unsere Köche zaubern kulinarische Highlights aus den Länder rund um’s Mittelmeer, dazu gibt es herrliche Desserts und französischen Käse. Alles bei Kerzenschein und einmaliger Atmosphäre!

Beginn 20.00Uhr

Clubbing im Jardin18

Im Club heißt es Purely Oriental – Warm Up mit DJ Samad, von 22.00Uhr bis 00.00. Ab 00.00Uhr dann die Juicy Crew mit feinem Hip

Hop & R’N’B. Geöffnet ab 22.00Uhr Das perfekte Programm um entspannt & genussvoll ins neue Jahr zu starten! Hammam & Silvester Dinner, €170.- p.P. Das Silvester Dinner, €100.- Hammam €70.- Just Dance €25.- (bis 00.00Uhr)

Alle Infos & Termine unter

https://www.facebook.com/auxgazelles/ oder www.auxgazelles.at

Advent Package: Hammam „Die Pflege“ & Oriental Brunch, €75.- p.P.

Oriental Brunch, ab €18.-, | Hammam ab €28.-, | Bazaar Eintritt frei

Reservierungen : office@auxgazelles.at | Telefon: +43 1 585 6645

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Beethoven Museum Spelunke »