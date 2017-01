Shaby Schnitt (c) STADTBEKANNT Kerschbaumer

Vintage Friseur im 8. Bezirk

Shaby Schnitt entführt in eine andere Welt, nimmt Kunden in die 20er Jahre mit. Trotz dieses außergewöhnlich gestalteten Salons, stehen hier vor allem aber die Haare im Vordergrund.

Mitgenommen in andere Zeiten

Ist die Schwelle zu Svetlana Jankovs Fiseursalon überschritten, scheint es das Heute nicht mehr zu geben. In der Zeitrechnung zurückgespult, befindet man sich schlagartig in den 20er Jahren. Musik, Tapeten an den Wänden, Stühle, Spiegel und sogar das Telefon versetzen in eine andere Welt, so echt und authentisch wirkt das Interieur hier. Den Salon aber so einzurichten, war wohl kein Leichtes; musste schließlich bis auf die Trockenhauben alles extra angefertigt werden, um auch auszusehen wie geplant. Nun, als ein gelungen umgesetztes Einrichtungskonzept darf Shaby Schnitt absolut verstanden werden, denn während vor dem Fenster wie gewohnt der Wiener Alltag passiert, hört und sieht man in der Lange Gasse 67 nur noch die 20er Jahre.

Haare gemacht – auf Vintage und Modern

Das Staunen über dieses außergewöhnliche Einrichtungskonzept kann den eigentlichen Grund für einen Friseurbesuch schon mal vergessen lassen; geht es hier schließlich vor allem um eines: das Haar. Werden hier eben jene nicht nur gefärbt, geschnitten und anderweitig nach dem jeweiligen Geschmack in Form gebracht, können sich hier ebenso verschiedene Frisuren – natürlich gerne auch im Vintage-Style – gesteckt werden lassen. Dafür speziell eingerichtet wurde der „Event Styling Raum“. Vor einem großen, hell beleuchteten Spiegel bekommen Kunden Hochsteckfrisuren, Wasserwellen und vieles mehr ins Haar gezaubert. Shaby Schnitt ist im Übrigen Salon für Frauen und Männer gleichermaßen.

Beratung und Wohlfühl Paket

Damit Kunden den Salon zufrieden verlassen können, braucht es für Svetlana Jankov eine gelungene Beratung. Was das Haar im Speziellen benötigt und welcher Schnitt zum Kunden passt, gilt es dabei gemeinsam herauszufinden. Jedes Haar ist anders, braucht daher unterschiedliche Behandlungen, erzählt die Friseurmeisterin. So gibt es hier auch das „Wohlfühl Paket“. Nicht um einen neuen Look als solchen geht es dabei unbedingt, vielmehr erhält der Kunde eine speziell auf die jeweiligen Haarbedürfnisse abgestimmte Behandlung – immer dabei ist aber eine intensive Kopfmassage zu Beginn. Und weil dies Kunden vor allem gerne am Freitag in Anspruch nehmen würden, hat Shaby Schnitt am Freitag bis 21:00 Uhr geöffnet. Das Wohlfühl Paket kostet 40,- Euro – für Mann und Frau.

Über geplante Konzepte und erfüllte Träume

Im Gespräch mit Svetlana Jankov wird schnell klar, ihr Frisör Shaby Schnitt ist kein Zufallsprojekt. Ganz im Gegenteil. Vom Handspiegel bis zu Eröffnungsaktionen wurde hier bewusst überlegt, geplant und die Ideen dann sorgfältig in die Tat umgesetzt. Nun hat sie sich mit Shaby Schnitt einen Traum erfüllt, mit einem Salon also, in dem sich Kunden ein bisschen wie Zuhause fühlen und den Friseurbesuch völlig anders erleben können. Schließlich habe sie gehofft, mehr Menschen würden ein bisschen so ticken, wie sie selbst, erzählt die Chefin des Vintage Salons. Und bisher scheint es nicht so schlecht zu funktionieren, würden Kunden schließlich, knappe drei Monate nach der Eröffnung, schon aus der ganzen Stadt zu Shaby Schnitt kommen.

STADTBEKANNT meint

Der Vintage Friseur Shaby Schnitt nimmt seine Kunden mit in eine Welt der 20er Jahre. Der vermutlich eigentliche Grund für einen Besuch bei Shaby Schnitt könnte durch das nun sehr gelungene Einrichtungskonzept fast schon vergessen werden. Schließlich haben Frauen und Männer im Salon von Svetlana Jankov die Möglichkeit, sich die Haare machen zu lassen; bei Bedarf auch im Vintage-Stil. Wer herausfinden will, was den eigenen Haaren im Besonderen gut tun würde, könnte am „Wohlfühl Paket“ um 40,– Euro Gefallen finden. Fazit: Shaby Schnitt versetzt wirklich in Staunen. Fans des etwas anderen Frisörs sollten hier unbedingt einen Termin ausmachen.

STADTBEKANNT Ines Kerschbaumer



Shaby Schnitt Lange Gasse 67

1080 Wien

01 924 42 39

Lange Gasse 671080 Wien01 924 42 39 Di – Do 9:00 – 18:00 Uhr

Fr 9:00 – 21:00 Uhr

Sa 10:00 – 14:00 Uhr

Weitere Artikel

Ohmm – The future Massage Massage On Demand und 24/7 - Ohmm macht's möglich!

Mastix Mastix ist ein Wunderwuzzi! Das Harz der Pistazienbäume der griechischen Insel Chios wird in der Flugzeugtechnik genauso eingesetzt wie als Kaugummi oder Shampoo.

Katha&Georg Katha verkauft als Catrinette Vintage Möbel im Alsergrund und Georg fertigt Rahmen unter dem Namen Herr Leutner an. Privat sind die beiden bereits ein Paar. Nun haben

« Dem Winter trotzen