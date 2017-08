Sexshops in Wien

Liebenswert Sprüche (c) STADTBEKANNT

Einkaufen für die Liebe

Auf der Suche nach Kondomen, Vibratoren oder Sex-DVDs? Wir wissen, wo ihr in Wien zum Liebes-Spielzeug kommt!

Ein bisschen Respekt hat man dann doch, wenn man den Fuß in einen Sexshop setzt. Kurze Blicke nach links und rechts bevor man das Geschäft betritt und die Hoffnung, dass man auf keine bekannten Gesichter trifft herrscht bei Vielen immer noch vor. Aber so muss es nicht sein – viele Geschäfte sind heutzutage freundlich gestaltet und vermitteln das alte, schmuddelige Bild von unerlaubter Erotik ganz und gar nicht mehr. Wir haben ein paar Erotikgeschäfte abgeklappert …

Liebenswert

Speziell für Frauen – und für alle, die Frauen lieben! Das ist das credo in diesem Fachgeschäft für Erotik und Liebe. Ganz anders als in den schmuddelig anmutenden Sexshops, wie man sie kennt, wird hier mit viel Offenheit das Thema Erotik angegangen. Neben der großen Auswahl an allen möglichen Accessoires werden hier ebenso Workshops und Vorträge veranstaltet.

Liebenswert

Esterhazygasse 26

1060 Wien

Sexworld & Spartacus

Für den schnellen Einkauf oder die Suche nach etwas Ungewöhnlichem – in der Spartacus Sexworld auf der Mariahilfer Straße findet man so ziemlich alles. Es werden Dessous angeboten, Vibratoren, Accessoires für Männer, Frauen oder Paare (ob queer oder hetero) – hier sollten wirklich alle Vorlieben befriedigt werden. Das Ambiente ist locker und durch die Lage auf der Mahü ist auch das Klientel sehr durchmischt.

Sexworld & Spartacus

Mariahilfer Str. 49

1060 Wien



Condomi Plusherz

Schon 1994 wurde das Condomi von Ingrid Mack ins Leben gerufen. Nirgends sonst kann man so viele unterschiedliche Varianten der beliebten Erektionsbekleidung finden! Aber die Produktpalette reicht von Massageöl bis hin zu Menstruationstee, kleinen Mitbringsel und Geschenken – es sind somit Frauen und Männer gleichermaßen als Kunden erlaubt und erwünscht. Geachtet wird bei Condomi speziell auf gute Verträglichkeit, Aufklärung und die freudvolle Beschäftigung mit dem Thema Sex!

Condomi Plusherz

Otto-Bauer-Gasse 24

1060 Wien



Sexshop No. 1

Wie es der Name schon sagt, rühmt man sich hier mit den besten Titeln. Neben Sexspielzeug und Aphrodisiaka gibt es im Sexshop No. 1 auch zahlreiche Pornos und Magazine zu ersteigern. Sexpuppen, Vibratoren, Dildos oder SM-Artikel stehen ebenso zur Auswahl. Und auch wenn das äußere Erscheinungsbild des Geschäfts nicht sehr anziehend wirkt, im inneren gibt es allerlei Anziehendes!

Sexshop No. 1

Hütteldorfer Straße 46

1150 Wien



Sexshop Czernigasse 29

So, wie man sich einen Sexshop vorstellt ist der Laden in der Czernigasse 29 nähe Praterstern. Pornos in Form von DVDs und Magazinen, diverse Accessoires und natürlich Kondome gibt es hier zu kaufen. Aber auch diverse Kabinen findet man und wer einen weiblichen Begleitservice sucht, der ist ebenso an der richtigen Adresse. Egal an welchem Tag – denn geöffnet hat man in der Czernigasse von Montag bis Sonntag!

Sexshop Czernigasse 29

Czernigasse 29

1020 Wien

Sex auf Wienerisch

Wer’s noch genauer wissen will und den Liebesakt auf Wienerisch begehen möchte, dem ist unser Buch Schimpfen wie ein echter Wiener zu empfehlen. Da gibt es nämlich auch zum Liebesakt einiges zu lernen!

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Barfuss – Fußpflegeset Heute in Wien: 15.8.17 »