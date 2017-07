Selbstmord in Wien

Wienerisch - Heit drah i mi haam (c) STADTBEKANNT

Morbides Wien

„Heit drah i mi haam”

„Heute drehe ich mich heim” – „Heute bringe ich mich um”

… lautet der Titel eines bekannten wie schaurigen Liedes von Wolfgang Ambros, in dem ein Selbstmörder seinen geplanten Freitod in der Badewanne beschreibt. Weil der Wiener mitunter zur Melancholie tendiert, kann es auch wirklich sein, dass sich hin und wieder jemand söwa zwa Meta tiafa bringt („selbst unter die Erde bringt”).

Nur: Wie stellt er das an? Man kann:

si die Kugl gebm – sich erschießen

si ins Pendl haun / ins Hangerl schmeißn – sich erhängen

si in Lichthof haun – sich durch einen Sprung in den Innenhof töten

von da Donaubruckn hupfm* – von der Donaubrücke springen

Erstaunlicherweise hat Wien – entgegen seines morbiden Rufs – im Vergleich zu den anderen Bundesländern eine recht niedrige Selbstmordrate. Im Gegensatz zu den Steirern etwa daschiaßt si da Weana hechstns mit ana Lebawuascht („erschießt sich der Wiener höchstens mit einer Leberwurst” = denkt ohnehin nicht ernsthaft an Selbstmord).

*Nicht immer ist hierbei Todesabsicht gegeben. Es kann auch sein, dass Menschen sich von Donaubrücken stürzen, wenn im Wasser lose Geldscheine im Wert von insgesamt 130.000 Euro liegen, die ein verwirrter Mann hineingeworfen hat. So geschehen im Jahr 2015! Aber auch im Sommer sind Donaubrücken-Sprünge häufig. Vor allem Jugendliche versuchen so zu beweisen, dass sie schon echte Männer und keine Lulus sind.

