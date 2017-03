Schokolade, die …

Schokolade (c) Fontanesi

… süchtig, glücklich und schlank macht?

Schokolade kann ja als vieles durchgehen: als der neue Schlankmacher (oder eben nicht?), als Wundermittel gegen Kummer und Sorgen oder als wunderbare Zutat zum Kochen. Wir haben für euch die besten Geschäfte für Schokolade in Wien gesammelt, sodass ihr immer gute Schokolade findet (egal wofür).

Wir pochen natürlich nicht auf Vollständigkeit und sind über jeden Tipp dankbar!

Wiener Schokoladenkönig

Die Wiener Schokoladenmanufaktur Leschanz nennt sich selbst Wiener Schokolade König und in der Tat bietet man Schokolade in all ihren Facetten an. Der Kunde ist König, weil er bei Leschanz seine eigene Schokolade kreieren kann. Leschanz bietet die Möglichkeit, Schokolade als individuell designtes Werbegeschenk zu verschenken und neben einem großen Schokoladensortiment führt man ein ebenfalls beachtliches Tortensortiment.

Wiener Schokoladenkönig

Freisingergasse 1

1010 Wien

Schoko Company

Die Schoko Company am Naschmarkt verkauft die allseits beliebte fairgehandelte und biologisch produzierte Schokolade von Herrn Zotter. In der Schoko Company bekommt man einen sehr großen Teil von dem, was in der steirischen Schokomanufaktur produziert wird. Sowohl ein breites Angebot an Schokolade in Tafelform, als auch Trinkschokolade in Form von geröstetem Kakaobohnen. Auch das tolle Zotter-Eis gibt es hier im Sommer.

Schoko Company

Wiener Naschmarkt, Stand 326 – 331

1040 Wien

Schokov

Schon seit 2006 gibt es das süße Schokov-Geschäft am Spittelberg – mittlerweile ist auch im ersten Bezirk eine Filiale. Das Firmenmotto lautet „Extraordinary Chocolate for Extraordinary people“. Ein Motto, dass man sich offenbar zu Herzen nimmt. Tafelschokolade, Pralinen, Fondue, Kakaonudeln und viele andere tolle Schoko-Kreationen finden sich im kleinen Laden – hier ist man richtig, wenn auf der Suche nach einem schokoladigen Geschenk.

Schokov

Siebensterngasse 20

1070 Wien

Rudolfsplatz 7

1010 Wien

Xocolat

Das Xocolat hat sich längst zu einer Institution gemausert. Die Auswahl ist überwältigend und reicht preislich von moderat bis astronomisch. Auch Trinkschokolade und Patisserie sind teil der Xocolat Schokoladenwelt. Im 9. Bezirk kann man bei der Herstellung der feinen Pralinen zusehen, Workshops bietet Xocolat ebenfalls an.

Xocolat

Freyung 2

1010 Wien

Josefstädter Straße 16

1080 Wien

Lainzer Straße 1

1130 Wien

Bonbon et Chocolat

Ein bisschen an „Chocolat“, den Film mit Johnny Depp und Juliet Binoche, erinnert die Welt von Laure Doutreleau. Die Französin, die eine Ausbildung zur Chocolatier hinter sich hat, hat sich auf süße Verführungen spezialisiert. Und die stellt sie in reiner Handarbeit her. In ihrem winzigen Geschäft auf der Gumpendorfer Straße verkauft und produziert sie ihre Kreationen. Karamell und Milchschokolade, Kiefernadel und Preiselbeer, Krokant und Vanille, Dunkel-Nougat. Schmeckt nicht nur himmlisch, ist auch noch fair: Die Kakaobohnen kommen aus zertifiziertem biologischen Anbau. Wer Zeit mitbringt, setzt sich an dem kleinen Tischchen hin – und schlürft genüsslich seine vegane Trink-Schokolade.

Bonbon et Chocolat

Gumpendorfer Straße 88a

1060 Wien

My Chocolate

Unglaublich vielfältig ist die Auswahl bei My Chocolate im 8. Bezirk. Pralinen, Tafelschokolade, köstliche Trinkschokolade, tolle Geschenkideen und vieles mehr findet sich im kleinen Geschäft. Die Trinkschokolade ist quasi das Spezialgebiet von My Chocolate, die unterschiedlichen Sorten können auch gleich vor Ort genossen werden.

My Chocolate

Alser Straße 49

1080 Wien

Fruth

Alljene, die nicht nur den flüchtigen süßen Versuchungen zugeneigt sind, sondern den Genuss von handgeschöpfter Schokolade und Pâtisseriekreationen im gemütlichen Ambiente schätzen, werden mehr als mal in der Chocolaterie Fruth vorbei schauen. Abseits vom massenproduzierten zuckerhaltigen Süßigkeiten-Einerlei im Supermarkt, kann man hier zwischen handgeschöpfter Schokolade, selbstgemachten Trüffeln, Éclairs und Torten wählen.

Fruth

Wiedner Hauptstrasse 114

1050 Wien

Kettenbrückengasse 20

1040 Wien

Blühendes Konfekt

Blüten zum Vernaschen gibt es beim blühenden Komfekt. Ziemlich einzigartig ist das Konfekt, das hier gefertigt wird – nämlich dienen Blüten zum Schmuck der Schokolade, was auch noch ziemlich lecker schmeckt. Die süßen Blumensträuße sind wohl das ideale Geschenk für Naschkatzen.

Blühendes Konfekt

Schmalzhofgasse 19

1060 Wien

Witte’s Schoko & Co

Bei Witte’s findet man viele verschiedene schokoladige Versuchungen, sowohl die Klassiker wie Schokolade in Form von Tafeln, qualitativ hochwertige Trüffelschokolade, als auch Schokofondue und Pralinen – und das alles in einer sehr ansprechenden Verpackung.

Witte’s Schoko & Co

Linke Wienzeile 16

1060 Wien

iChoc

Wem all das noch nicht genug ist und wer einfach von zu Hause gute Schokolade bestellen will, der kann sich auch bei iChoc umsehen. Die produzieren nämlich Milchschokolade ohne Milch – Das geht wirklich! Bei iChoc hat man sich die Aufgabe gestellt vegane Schokolade herzustellen – aber eben nicht nur dunkle Schokolade, sondern auch ganz “herkömmliche” Milchschokoladen. Damit Veganer nun nicht mehr verzichten müssen, sondern das breite Schokoladenspektrum ganz ausnutzen können. Genuss pur!

