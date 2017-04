Schnitzel (c) STADTBEKANNT Wetter-Nohl

Die besten Schnitzel in Wien

Wien und das Schnitzel sind so eng miteinander verbunden wie einst Franzl mit seiner Sisi. Die Geister bei der Frage nach dem besten “Bröselteppich” der Stadt scheiden sich. Ebenso die Frage nach der perfekten Beilage. Kartoffelsalat, Reis oder gar Petersilerdäpfel? Ganz egal, solang das Schnitzerl vom Kalb ist und auf der Zunge zergeht. In den folgenden Lokalen stehen die Chancen gut.





Café Anzengruber

Der Ruf des gepflegt-ranzigen Wiener Unikats, das viel mehr ein Beisl mit Kaffeehauscharme ist, eilt dem Anzengruber voraus. Doch auch das dort servierte Schnitzel findet man immer wieder ganz oben in der Beliebtheitsskala der Lieblingsspeisen. Das “beste Schnitzel” der Stadt soll auch viel mehr als Unterlage dafür dienen, was einem bei längerem Verweilen erwartet: ein potenziell durchzechte Nacht.



Café Anzengruber

Schleifmühlgasse 19

1040 Wien

Gasthaus Stephan

Stylische Einrichtung trifft auf Wiener Küche. Das klingt nach einem Erfolgsrezept. Küchenchef Norbert Zauchinger kocht mit besten Zutaten und Fantasie.

Zwischen allerlei kulinarischen Schmankerl, die neuinterpretiert werden, findet sich auch hier das klassische Schnitzerl auf der Speisekarte.

STEPHAN die gastwirtschaft mit bar

Schönbrunner Straße 98

1050 Wien



Zum Alten Fassl

Wo es einst schon dem Falco geschmeckt hat, kann die gute Küche nicht weit sein. In der sonst eher unscheinbaren Ziegelofengasse tut sich mit dem Alten Fassl ein Juwel der Wiener Gastronomie auf. Übers ganze Jahr stehen verschiedenste Spezialitäten auf der Karte: Martinigansl, Wildwochen oder Schwammerlzeit. Zum Glück ist das Wiener Schnitzel saisonabhängig zu genießen.

Zum Alten Fassl

Ziegelofengasse 37

1050 Wien

Finkh

Das als Geheimtipp gehandelte Finkh in der Esterhazygasse, scheint dann doch keiner mehr zu sein. Stets voll sind die Tische und auch der gute Ruf seines Wiener Schnitzels hat sich mittlerweile herumgesprochen. Einfaches aber gemütliches Ambiente, wenns warm ist ein kleiner Schanigarten und natürlich das Schnitzerl liefern alles, was der hungrige Magen begehrt.

Finkh

Esterhazygasse 12

1060 Wien





Schilling

Sowohl in der Halbgasse, wo es das Schilling als Alt-Wiener-Bilderbuchlokal gibt, als auch in der hipperen Variante am Siebensternplatz werden Wiener Schnitzel serviert– wirklich gute noch dazu. Bei beiden Locations gibt es die Möglichkeit draußen zu sitzen und das Schnitzel in Ruhe mit Blick auf das hektische Treiben in Neubau zu genießen.

Gaststätte Schilling 7sternplatz

Siebensterngasse 31

1070 Wien

Alt Wiener Gastwirtschaft Schilling

Burggasse 103

1070 Wien

Pfarrwirt

Die Heurigen-Szene in Döbling ist immer einen Besuch wert. Besonders hervorzuheben ist dabei der Pfarrwirt, der nicht nur durch seiner Vielzahl an “Lieblingsplatzerl” punktet. Neben rustikalem Ambiente und einem malerisches Garten setzt man hier auf traditionelle Wiener Küche, da ist da Schnitzel nicht weit.

Pfarrwirt

Pfarrplatz 5

1190 Wien

Lust auf mehr? In unserem Lokalführer gibt es jede Menge weitere Inspirationen zur Wienerischen Küche. Wer lieber selber kocht, wird bei unseren Rezepten zur Wiener Küche fündig. Und passend dazu ein kleiner „Unnützes WienWissen“ Beitrag: Die Wiener Küche ist die einzige weltweit, die nach einer Stadt benannt ist.



STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Strudls