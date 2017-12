Schnackseln wie ein echter Wiener – Gewinnspiel

Schnackseln wie ein echter Wiener - Skyline Wien (c) STADTBEKANNT Patricia Fontanesi

Lust, Liebe und Erotik in der schönsten Stadt der Welt

STADTBEKANNT verlost 3×1 Exemplar des Buchs Schnackseln wie ein echter Wiener.

Wien is ärger sexy, des is ka Schmäh.

Aus genau diesem Grund geht es in diesem besonderen STADTBEKANNT Guide auch um das, was sich unter den Bettdecken der Wiener und Wienerinnen abspielt. Schnackseln, wie die schönste Nebensache der Welt hier genannt wird, hat in Wien zahlreiche Spielarten, ebenso das Drumherum: Wien tickt, flirtet, datet, liebt und verkehrt in vielerlei Hinsicht einfach speziell!

Dieses Buch entstand aus dem Bedürfnis heraus, mit den erotischen Facetten wieder ein Stückchen mehr Wien entdeck- und erlebbar zu machen: Wie liebte Wien früher? Wie denken heutige Wiener und Wienerinnen über Sex? Welche Orte lohnen einen romantischen Ausflug zu zweit, welche taugen für verrückte erotische Mutproben? Welches Essen macht scharf? Wo kommen Schwule und Lesben auf ihre Kosten? Wie tituliert der dialektsprechende Wiener Sexuelles, und wie himmelschreiend unnütz kann Schnackseln eigentlich sein?

Prädikat: Unverzichtbar.

Wer nun Lust bekommen hat, wie ein echter Wiener zu flirten, zu lieben und auch zu schnackseln, sollte sich diese Lektüre zu Gemüte führen!

Schnackseln wie ein echter Wiener

stadtbekannt.at

Holzbaum Verlag

Euro 12,99

Das Buch liegt für den Gewinner zur Abholung im Club der Komischen Künste im MQ bereit!

KOMISCHE KÜNSTE – Shop & Galerie

MuseumsQuartier / quartier21

Museumsplatz 1

1070 Wien

Teilnahmeschluss ist der 15.01.2018.

