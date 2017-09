Schimpfen wie ein echter Wiener – Gewinnspiel

Wiener Antwort auf Alles - Maria Antonia Graff

Wiener Kultur, das ist Kunst und Musikgenuss, Kaffee und Schnitzerl, sprühender Charme und fröhliche Weinseligkeit. A so a Schas! Mindestens genau so wichtig ist in Wien die Schimpfkultur, also die Fähigkeit, zu allem und jedem passende unhöfliche, witzig-beleidigende und obszöne Worte und Redewendungen zu finden. STADTBEKANNT hat sich für das neue Kult(ur)werk Schimpfen wie ein echter Wiener die absoluten Schmankerln aus dem Wortsumpf Wiens geangelt. Erfahren Sie alles Wissenswerte über hirnwaache Tschecheranten, Bettbrunzer, Schastrommeln, Sauzechn und Hendlpuderer. Lernen Sie, wie man gekonnt und stilvoll original wienerisch sudert, raunzt, wütet und Schmäh führt.

