Sand in Wien

Strand in der City

Ja, das Urlaubsfeeling kommt kaum so schnell auf, als wenn man die Zehen in den Sand stecken kann. Wir sagen euch, wo in Wien man Sand findet und man sich fühlt wie am Meer!

Sand in the City

Es liegt auf der Hand – wenn der Name schon verlautbart, dass man hier die Schuhe ausziehen und den Sand genießen kann, dann muss Sand in the City natürlich mit auf die Liste. Direkt zwischen Intercontinental und Konzerthaus befindet sich im Winter ein Eislaufplatz – im Sommer gibt es Beachvolleyball, Bars, Liegestühle und Musik!

Sand in the City

Lothringerstraße 22

1030 Wien

Beachvolleyballplätze

Wo Sand, da auch ein Beachvolleyballplatz (oder auch umgekehrt). Jedenfalls gibt es in Wien zahlreiche Orte mit Beachvolleyballplätzen und dort könnt ihr entweder selber in Aktion treten oder aber einfach am Rand sitzen und eure Füße im Sand wälzen. Viele Sommerbäder Wiens haben einen Beachplatz oder natürlich die Wiener Parks.

Beachvolleyballplätze in Wien

Silent Cinema Campus

Im Alten AKH Campus gibt es bis 29. Juli 2017 eine kleine Strandoase. Das Gelände ist mit Liegestühlen ausgestattet und wird für die Silent Cinema Veranstaltungen genutzt (Filmstart täglich um 21:30 Uhr). Wer sich aber keine Kopfhörer ausleiht und sowieso nur den Platz genießen möchte, kann das auch ganz einfach tun! Für Verplegung ist natürlich ebenso gesorgt.

Silent Cinema

Campus – Altes AKH

Alserstraße / Spitalgasse, Hof 1

1090 Wien

Strandbar Herrmann

Neben Sand in the City der zentralste und größte Anlaufstelle für Sandliebhaber in Wien. Direkt bei der Urania und mit Blick auf den Donaukanal hat sich die Strandbar Herrmann zur beliebten Sommerlocation entwickelt. Hier gibt es nicht nur Liegestühle, sondern auch Public Viewings, Getränke, Musik und natürlich Kulinarisches! Übrigens: auch andere Sommerlokale am Donaukanal können mit Sand auftrumpfen.

Strandbar Herrmann

Herrmannpark

1030

VCBC

Hier kann man sowieso am besten im Bikini oder in der Badehose aufkreuzen. Eine perfekte Mischung aus Party, Badelaune und Sommerdrinks. Da darf Sand natürlich nicht fehlen und deswegen ist auch reichlich davon vorhanden. Ein Beachvolleyballplatz ist ebenso vor Ort und ein Ausflug zum VCBC zahlt sich ganz bestimmt aus!

Vienna City Beach Club

Am Kaisermühlendamm

1220 Wien

