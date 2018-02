Salpicon Tacos & Salad

Salpican Lokal (c) STADTBEKANNT

Kolumbien to go auf der Mahü

Die Kolumbianerin Marina Tellez führt die kleine Taco-Bar Salpicon und bringt mit ihr ein Stückchen Südamerika nach Wien. Eine Mischung aus frischen Zutaten, Guacamole und herzlicher Freundlichkeit prägt das kleine Lokal!

Taco to go

Startet man vom Westbahnhof in Richtung Mariahilfer Straße sollte man gleich wieder einen Stop einlegen. Und zwar in der kleinen Taco & Saladbar Salpicon von Marina Tellez. Auf ein paar Quadratmetern hat sich die Kolumbianerin eine wohnliche To-Go-Station eingerichtet, bunte Kunstwerke schmücken die Wände und eine ansehnlich Auswahl an Tacos und Burritos lassen einem das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Alles frisch!

Die Zutaten stehen dabei frisch geschnipselt und bereit zur Verarbeitung in der Glastheke. Wer einen Taco oder Burrito bestellt, kann zusehen, wie das Gericht frisch zubereitet wird. Prall gefüllt mit Salat, Gemüse, Guacamole, Bohnenmus und Pico de Gallo kommen die Burritos auf den Tisch. Zur Auswahl stehen außerdem noch Wraps, Quesadillas, Salate und eben Tacos. Neben der klassischen Variante mit Rind, steht auch eine vegane Version zur Auswahl!

Freundliche Herzlichkeit

Man kann die Gerichte des Salpicon auch bestellen, aber dann entgeht einem die Freundlichkeit der Besitzerin. Hier wird man als Gast wirklich herzlich aufgenommen, ob mit Kindern oder mit Hund, aus dem Ausland oder Inland – egal in welchem Aufzug oder mit welchen Vorlieben – ein Besuch ist für niemanden verkehrt.

STADTBEKANNT meint

Wer vom Westbahnhof in Richtung Mariahilfer Straße wandert, der sollte sich von dem großen Wandbild des Tiroler Wanderers einladen lassen und bei Marina Tellez im Salpicon auf einen Taco vorbeischauen. Die Kolumbianerin bewirtet hier mit ihrer freundlichen und einladenden Art jeden, der auf Burritos, Quesadillas, Tacos oder Salate abfährt. Ob für einen schnellen Drink oder die Mittagspause to go – Fleischliebhaber, Veganer und Vegetarier – alle kommen hier auf ihre Kosten!

Salpicon Tacos & Salad Mariahilfer Straße 125/9

1060 Wien Mariahilfer Straße 125/91060 Wien

