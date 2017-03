Ryley Walker (c) Tom Sheehan

Der Amerikaner Ryley Walker kommt am 13. Juni 2017 ins Chelsea und wir verlosen 1×2 Tickets für die Show!

Ryley Walker

Mit seinem herausragenden Gitarrenspiel darf Ryley Walker, Jahrgang 1989, zu Recht in den Kanon der großen Singer-Songwriter der späten Sixties / frühen 1970er wie Bert Jansch, Tim Buckley bzw. Nick Drake eingeordnet werden. Dabei klingen Walker’s Kompositionen alles andere als angestaubt. Auf dem aktuellen Album „Golden Sings That Have Been Sung“ (Dead Oceans), schlägt er gekonnt eine Brücke zwischen den genannten alten Helden und dem Zeitgeist seiner windigen Heimat Chicago, der geheimen Hauptstadt des Postrocks (siehe Jim O’Rourke, The Sea and Cake bzw. das Label Thrill Jockey). Mitverantwortlich ist dafür auch LeRoy Bach (Wilco), der den tollen Kompositionen zwischen Komplexität und Leichtigkeit den letzten Schliff verpasst hat.

Alles auf einen Blick

Ryley Walker im Chelsea

13. Juni 2017

Einlass 20:00

Beginn 20:30

Tickets 16,- Euro

Die Tickets werden für die Gewinner an der Abendkassa hinterlegt!

Teilnahmeschluss ist der 15. Mai 2017!

Ryley Walker im Chelsea Gewinnt 1x2 Tickets für das Konzert von Ryley Walker am 13. Juni 2017 im Chelsea! Ja, ich stimme den Gewinnspiel-Teilnahme-Bedingungen zu. Ja, ich möchte den Stadtbekannt Newsletter erhalten. schließen Teilnahme-Bedingungen GewinnerInnen werden per Email verständigt. Pro GewinnerIn wird ein Gewinn verlost. Eine Barauszahlung oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stadtbekannt ist nicht für das Zustandekommen der Veranstaltung, Termine oder Preisänderungen verantwortlich. Unter Umständen wird vom Veranstaltungsteam 1,- Euro Unkostenbeitrag für die Vergnügungssteuer eingehoben. Die GewinnerInnen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezogen. Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden.

