Rundum Versorgung für Privatfeiern & Firmenfeiern

Mit room7 hat man nicht nur den perfekten Raum für eine Veranstaltung, sondern auch sonst alles, was man braucht. Vom Catering bis zu den technischen Details ist man hier wirklich bestens ausgestattet. Eine Eventlocation nur für dich alleine!

Zentrale Lage und offenes Ambiente

Mitten im ersten Bezirk in der Marc-Aurel-Straße befinden sich die Räumlichkeiten von room7, die für private Feiern und Firmenfeste gebucht werden können. Dabei steht wirklich die gesamte Fläche für die eigene Veranstaltung zur Verfügung und man muss sich über nichts Gedanken machen. Die hohen Räume und die helle Einrichtung schaffen eine freundliche Atmosphäre – perfekt für Geburtstagsfeste, Firmenfeiern oder Afterweddings. Platz haben hier bis zu 70 Personen und einen Outdoorbereich gibt es auch!

Stressfrei feiern

Wer im room7 feiert, kann seine Veranstaltung in Ruhe vorab planen und muss sich am Abend der Feier um nichts mehr kümmern. In anderen Lokalen werden ‚private‘ Feiern oft nebenher geregelt, nicht so im room7. Hier kümmert sich das Personal wirklich voll und ganz um die Partygäste, vom Empfang mit Flying Buffet bis zur späteren Stunde an der Bar. Wie sich der Abend gestalten soll, wird natürlich vorab genau abgestimmt und somit können besondere Wünsche individuell erfüllt werden.

Ausstattung und Technik

Das room7 ist mit einem 65 Zoll Bildschirm ausgestattet, auf dem mit einem MacBook Fotoshows oder Präsentationen gezeigt werden können. Dazu gibt es High Speed Wifi im Veranstaltungsbereich, JBL Profi Sound, ein Mikrofon und LED Lichteffekte. Das Team im room7 kümmert sich um Service und Catering und die Gäste können einfach genießen! Angenehm ist außerdem, dass mit keinen unerwarteten Sonderkosten zu rechnen ist. Wen man sich bei room7 einmietet, ist von der Technik bis zur Reinigung alles inklusive.

Catering

Neben den (Bar-)getränken steht dem Gast auch eine große Auswahl an Speisen zur Verfügung, die bis eine Woche vor der Veranstaltung ausgewählt werden können. Da die Küche direkt an die Evenlocation angeschlossen ist, kommt das Essen garantiert immer frisch und ganz sicher zum passenden Zeitpunkt! Bei den Zutaten achtet man bei room7 außerdem darauf, Bio-Produkte zu verwenden!

STADTBEKANNT meint

Das room7 in der Nähe vom Schwedenplatz ist mehr als nur ein Raum, den man anmietet. Hier sorgt das Team wirklich dafür, dass die private Feier vom Empfang bis zum Ausklang stressfrei verbracht wird. Die Abrechnung erfolgt dabei absolut transparent und es ist vom Catering bis zur Technik wirklich für alles gesorgt. Wer also den nächsten runden Geburtstag feiern will oder eine Firmenfeier plant: das room7 ist ein heißer Tipp!

STADTBEKANNT

room7 Marc-Aurel-Straße 7

1010 Wien

www.room7.at Marc-Aurel-Straße 71010 Wien

