Romantische Restaurants in Wien

Zweisamkeit im Restaurant

Auf der Suche nach einem passenden Restaurant für die erste romantische Verabredung oder um einfach bewusst die Zweisamkeit mit seinem Partner zu genießen? Wir haben ein paar stillvolle Lokale gefunden, die sich perfekt für verliebte Stunden anbieten.

Marktlücke

Eine Marktlücke in der Gastronomie zu finden, ist wohl nicht unbedingt eine der leichtesten Aufgaben. Das gleichnamige Restaurant von Sebastian Neuschler erfüllt einiges bisher Unentdecktes aus der Szene – allen voran in Sachen Speis’ und Trank. Ob Fischsuppe, Beef Tartar, Parmigiana di Melanzane oder das unvergleichbar wohlschmeckende Wolfsbarschfilet, wir wagen zu behaupten, dass hier keine falsche Wahl getroffen werden kann. Ergänzend dazu das sehr ansprechende Interieur. Perfekt für einen stillvollen Abend!

Marktlücke

Große Pfarrgasse 5

1020 Wien

Café Ansari

Das Café Ansari ist einzigartig. Zum einen, weil es eben wenige andere Lokale gibt, die so gekonnt georgische Schmankerln an den Mann (und die Frau) bringen. Zum anderen, weil hier stilvolle Inneneinrichtung mit gehobenem kulinarischem Kompositionstalent zusammenfließt. Empfehlenswert!

Café Ansari

Praterstraße 15

1020 Wien

Ramasuri

Ein wirklich gutes Restaurant, das nicht zu den touristischen Pseudo-Geheimtipps gehört, ist das Ramasuri. Dort kann man in Ruhe und gemütlich Speisen und sich von Nestroy inspirieren lassen. Dessen Statue befindet sich nämlich auf dem romantischen Plätzchen vor dem Restaurant. Als Alternative befindet sich gleich ums Eck auch das georgische Café-Restaurant Ansari!

Ramasuri

Praterstraße 19

1020 Wien

Léontine

Im Léontine wird klassische französische Bistroküche kreativ interpretiert und fantastisch zubereitet! Der Ablauf mit Amuse-Gueule, Baguette mit Salzbutter, Hauptspeise, Weinbegleitung und Dessert ist genau passend für ein schönes Abendessen zu zweit. Und das, was Nicolas auf die Teller zaubert, ist bunt und euphorisch, motiviert und freudig.

Léontine

Reisnerstraße 39

1030 Wien

MIR

Im Café Restaurant MIR haben sich zwei Brüder einen Traum erfüllt und ein stilvoll-schlichtes Lokal in der Schleifmühlgasse aufgemacht. Mit der Hilfe von Familie und Freunden ist es ihnen gelungen die orientalische Küche, gemischt mit internationalen Spezialitäten auf eine hochwertige Art und Weise auf den Teller zu zaubern. Hervorzuheben ist auch das ausgesprochen freundliche Service.

MIR

Schleifmühlgasse 21

1040 Wien

Senhor Vinho

Das Senhor Vinho ist eine kleine versteckte portugiesische Oase inmitten von Margareten, in der zwei Brüder die Gäste kulinarische versorgen und mit dem Vater gemeinsam auch gelegentlich den ein oder anderen Fado anklingen lassen. Die Speisekarte wird bei einem Port Tonic persönlich vorgetragen, gekocht wird traditionell und keinesfalls sollte man sich das Dessert des Hauses entgehen lassen. All zu viel sei hier aber nicht verraten, ein bisschen Geheimtipp soll das Senhor Vinho ja noch bleiben.

Senhor Vinho

Schwarzhorngasse 8

1050 Wien

Bohème

In einer der wohl schönsten Ecken des siebten Bezirks kann man es sich im Rahmen von gediegener österreichischer Küche und ausgesuchten Weinen so richtig gut gehen lassen. Hier wird aus dem Spittelberg das Montmartre Wiens!

Bohème

Spittelberggasse 19

1070 Wien

at eight

Als Hotelrestaurant ist man im at eight wirklich auf alle Eventualitäten eingestellt. Ob nun ein sehr frühes oder ein sehr spätes Frühstück, der Business Lunch oder das schicke Abendprogramm.

Mit der Aktion „dressing up for the evening“ verwandelt sich das Restaurant täglich in ein völlig neues Lokal. Denn um ein ehrenhaftes Dinner genießen zu können, wirft sich das at eight noch einmal extra in Schale. Das Äußere ändert sich also für die Abendstunden, aber das Innere – also die Küche und das kulinarische Angebot ist morgens wie abends hervorragend.

at eight

Kärntner Ring 8

1010 Wien

