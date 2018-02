Romantische Lokale

(c) STADTBEKANNT Mautner

Vegetarische und vegane Lokale

Fleischlos und romantisch? Wir finden, dass es in diesen Lokalen kein Widerspruch ist.

Hollerei

Die Alternative zu den vielen Fleischlokalen, die als romantische Abendlocations passen könnten, haben wir jetzt den vegetarischen Geheimtipp. In der Hollerei wird nur fleischlos aufgetischt und auch sehr schmackhaft! Für ein Date passt es deswegen so gut, weil man erstens dort ganz gut zu zweit bei angenehmer Atmosphäre sitzen kann und weil man zweitens vorher noch einen Abstecher in die Hollerei Galerie machen kann. Schließlich muss ein romantischer Abend ja nicht nur aus Essen bestehen.

Hollerei

Hollergasse 9

1150 Wien

Lebenbauer

Das Vollwert-Restaurant Lebenbauer nimmt vielen Wienern eine Last von den Schultern, denn nach einem Blick in die Karte weiß man, dass man hier getrost essen kann, wonach es einen gelüstet.

Gesund ist alles, vegetarisch das meiste und vegan kann man es auch haben, wenn man will.

Lebenbauer

Teinfaltstraße 3

1010 Wien

Vlaire Uisine

Mit viel Liebe, Persönlichkeit und einem äußerst reizendem Charme lädt Claire Chang in ihrem stilvollen Restaurant Vlaire Uisine nahe der Mariahilfer Straße zum Essen in besonderer Atmosphäre. Gekocht wird vegetarisch oder vegan, taiwanesisch und kreativ.

Vlaire Uisine

Otto-Bauer-Gasse 25

1060 Wien

Tian

Stilsicher, edel und unkonventionell kreativ präsentiert sich das Lokal Tian im ersten Bezirk. Die vegetarischen bzw. veganen Speisen überzeugen mit eleganter Gestaltung, höchster Qualität und Nachhaltigkeit. Hier ist Kulinarik nicht nur ein Gaumengenuss, sondern auch ein wahrer Augenschmaus. Sämtliche Zutaten bezieht das Tian wenn möglich aus der eigenen Gärtnerei, Wasser wird nach dem Grander-Prinzip belebt, und selbst bei Salz und Gewürzen wird auf die Herkunft geachtet.

Tian

Himmelpfortgasse 23

1010 Wien

Noch mehr Hotspots der veganen Kulinarik!

Und das Angebot an veganen Essgelegenheiten in Wien wächst.

