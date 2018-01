Romantische Lokale in Wien

Senhor Vinho Lokal (c) STADTBEKANNT

Speis, Trank und ganz viel Stimmung

Wenn die Blätter über dem Kopf leise rascheln, Laternen und Kerzen alles in warmen Schein tauchen oder der Ofen behaglich knistert – wem ist da nicht zum Kuscheln zumute? Aber auch ein atemberaubender Ausblick über den städtischen Nachthimmel kann die Schmetterlinge im Bauch zum Fliegen bringen.

In diesen Wiener Lokalen ist die Romantik zu Hause …

Marktlücke

Wer auf gehobene mediterrane Küche steht und sich dazu entschließt, in der Marktlücke einen schönen Abend zu zweit zu verbringen, wird diese Entscheidung gewiss nicht bereuen. Allein die Fischsuppe ist eine Besuch wert. Weiters auf der Karte: Beef Tatar, Wolfsbarschfilet, venezianische Kalbsleber – alles vom Feinsten. Für passende Weinbegleitung und innovative Drinks ist ebenso gesorgt. Eine Reservierung wird dringend empfohlen!

Marktlücke

Große Pfarrgasse 5

1020 Wien

Aux Gazelles

Kräftige Farben, stilvolles orientalisches Flair, ein Tisch voller bunter Teller, der Geschmack von Grillspießen, Hummus und Oliven – all das erwartet Verliebte im Aux Gazelles. Das Lokal bietet aber nicht nur hervorragendes Essen und Wein, sondern auch einen Gastgarten, zahlreiche Räume mit unterschiedlich gestalteter Einrichtung, schummrige, versteckte Sitznischen und Kerzenlicht. Bar, Terrasse, Club und ein hauseigenes Hammam (ja, das ist kein Witz) vervollkommnen das Angebot.

Aux Gazelles

Rahlgasse 5

1060 Wien

Shanghai Tan

Unwiderstehlich mit einem asiatischen Anstrich ist das Shanghai Tan in der Gumpendorfer Straße. Verschnörkelte Raumtrenner aus dunklem Holz, schummriges Licht und knallig rote Lampions verleihen dem Restaurant eine geheimnisvoll-romantische Atmosphäre, die an das Setting eines Agententhrillers erinnert. Wer Glück hat, sichert sich im Keller eine der gepolsterten Sitznischen. Dort kann gespeist und gekuschelt werden.

Shanghai Tan

Gumpendorfer Straße 9

1060 Wien

Kleines Café

Das Kleine Café macht seinem Namen alle Ehre und bietet wirklich sehr wenig Platz. Berühmt wurde es durch den Film „Before Sunrise“ aus dem Jahr 1995, in dem der Amerikaner

Jesse und die Französin Celine durch Wien spazieren und sich unsterblich ineinander verlieben. Macht es genauso, setzt euch in den malerischen Schanigarten am Franziskanerplatz und verliebt euch, noch bevor die Sonne wieder aufgeht!

Kleines Café

Franziskanerplatz 2

1010 Wien

El Gaucho und Le Loft

Nicht mehr wegzudenken aus Wiens Skyline ist der Design Tower am Rande des Donaukanals. Besonders Steak-Liebhaber sind hier an der richtigen Adresse! Das El Gaucho bietet nicht nur wirklich gutes Essen, hier kann man seinem Date auch zeigen, was man hat. Die Preise sind nämlich nichts für’s Monatsende – für den fancy Cocktail und das Angus Rind darf man durchaus tiefer in die Tasche greifen. Zum krönenden Abschluss bringt man die Begleitung dann ins Le Loft im obersten Stockwerk und genießt die wunderbare Aussicht über Wien.

El Gaucho und Le Loft

Praterstraße 1

1020 Wien

Das Augustin

Wie verführerisch gutes Essen sein kann, beweist die Küche des Restaurant Augustin. Das Ecklokal im Fünfzehnten kredenzt seinen Gästen unverschämte Köstlichkeiten wie kreolisches Curry, vegetarischen Burger oder Oreo-Tiramisu. Darüber hinaus weiß das Augustin mit schicker Einrichtung in Second-Hand-Optik, freundlicher Bedienung und jeder

Menge Gemütlichkeit zu überzeugen. Hier fühlen sich nicht nur die Restaurant-Katzen kuschelig wohl!

Das Augustin

Märzstraße 67

1150 Wien

Gaumenspiel

Einen außergewöhnlichen, wenn auch nicht ganz kostengünstigen Abend zu zweit verspricht das stimmungsvoll eingerichtete 2-Hauben-Lokal Gaumenspiel: Begleitet von gutem Wein

genießt man hier erlesene Köstlichkeiten wie „Kaninchen Rillete mit Brombeer-Balsam, Silberzwieberl, Macadamianuss und Senfkaviar“ oder „Schokoladenflan mit Ofen Ananas, Salzcaramel Eis und Malaba Pfeffer“. Die größte Gefahr bei einem Date im Gaumenspiel besteht darin, dass man mehr Augen für die kunstvoll-verspielt angerichteten Gänge am Teller hat als für die gegenüber sitzende Person …

Gaumenspiel

Zieglergasse 54

1070 Wien

Senhor Vinho

Authentische portugiesische Küche und geschmackvoll-familiäres Ambiente bietet Senhor Vinho im fünften Bezirk. Zu stimmungsvoller Fado-Musik verspeist man hier Fischsuppe,

Meeresfrüchte oder in Rotwein geschmorte Lammstelze und schlürft genüsslich den einen oder anderen Portwein mit Tonic. Da das Lokal stets gut besucht ist, lohnt es sich auf jeden Fall, zeitgerecht zu reservieren!

Senhor Vinho

Schwarzhorngasse 8

1050 Wien

Villa Aurora

Die Villa Aurora ist ein architektonisches Kleinod der Jahrhundertwende, aussichtsreich gelegen am Wilheminenberg. Rings um die Villa breitet sich ein verwunschener, mit Laternen behängter Garten aus, in dem sommers Verliebte an verstreuten Tischchen ein Cordon Bleu verspeisen oder einfach nur einen Spritzer trinken. Die Atmosphäre ist ruhig und urig; wer sich nach drinnen setzt, muss mit wenig Licht auskommen. Aber das ist ja nicht immer schlecht, oder?

Villa Aurora

Wilheminenstraße 23

1160 Wien

