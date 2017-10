Ristorante Scala Schild (c) STADTBEKANNT

Restaurant im 9. Bezirk

Das hübsche Gässchen ist stets einen Besuch wert: Immer ein verlässlicher Platz um in schöner Atmosphäre gut zu speisen oder sich an einem Gläschen zu erfreuen. Nicht umsonst gehört das Ristorante Scala hier zu den alteingesessenen Lokalen. Es ist längst eine Institution, die die Servitengasse zu dem macht, was sie ist.

Alter Hase

Bereits 1999 hat Igor das Restaurant von seinem Bruder übernommen. Seitdem steht er mit voller Begeisterung in der Küche, kreiert klassisch-italienische Kochkunst vom feinsten und zaubert hervorragende Pizzen, Pasta und Co auf die Teller seiner Kunden. Er weiß genau, was er tut. Deshalb hat er inzwischen auch das Nachbarlokal übernommen und eine ebenfalls erfolgreiche Weinbar dort eröffnet.

Frisch aus Kroatien

Eine besondere Spezialität sind die Fischgerichte. Es wird alles frisch aus Igors Heimat Kroatien geliefert. Und das dreimal wöchentlich! Ein Geheimtipp sind übrigens die gegrillten Calamari. Wenn man mit mehreren Personen kommt, empfehlen sich aber auch die großen Fischteller mit saisonal wechselnden Höhepunkten.

Schanigarten und Kellerstüberl

Wie jedes ordentliches Ristorante hat auch das Scala einen Schanigarten. Und was für einen! Bei italienischen Temperaturen lässt es sich hier bis spät in die Nacht aushalten – in bester Gesellschaft und fernab von lautem Verkehr. Aber auch drinnen ermöglicht das zeitlose Design romantische und gemütliche Abende. Für größere Gruppen empfiehlt sich das Kellerstüberl. Hier haben etwa 40 Personen Platz. Perfekt für Weihnachtsfeiern oder ähnliches!

STADTBEKANNT meint

Mit dem Ristorante Scala kann man absolut nichts falsch machen! Das perfekte Erlebnis ist ein Abend im wunderschönen Schanigarten – am besten an einem Fischabend, an dem 3 bis 6-Gänge-Menüs auf der Karte stehen. Auf dem Teller: das Beste, was die Saison zu bieten hat. Aber auch mittags lohnt sich ein Besuch: Täglich gibt es zwei Tagesteller zur Auswahl, die zu fairen Preisen angeboten werden. Nicht zu verachten ist übrigens auch die Weinkarte. Chef Igor ist nämlich ein leidenschaftlicher Weinkenner!

STADTBEKANNT

Ristorante Scala Servitengasse 4

1090 Wien

Servitengasse 41090 Wien Täglich 11:00 – 24:00 Uhr

Küche 11:00 – 23:00 Uhr

Durchgehend warme Küche

