Mitten im ersten Bezirk, am Michaelerplatz, hat ein Projekt Platz gefunden, das nicht nur cool ausschaut, sondern ein Statement sein soll. Wir haben bei rienna vorbeigeschaut!

rienna waits for you!

Mit Schildern und Pfeilen führt uns rienna in den Shop am Michaelerplatz. Hier tummeln sich Wiener und Touristen gleichermaßen und werden in die Welt von Künstlern, Designern, Ideenträgern und Weiterdenkern geleitet. Dabei ist rienna nicht nur ein Shop mit Designobjekten, sondern Ausstellungsort, Diskussionsplatz und Veranstaltungszentrum. Gegenüber – im ehemaligen Café Griensteidl wartet rien: Wechselnde Küche, neue Rezeptideen und Wien mal anders.

Zukunfts-Design

Als ganzheitliches Konzept ist rienna also zu verstehen. Die Crew von friendship.is will zeigen, dass der erste Bezirk mehr ist als nur das nostalgische Wien, wo Touristen in ihren Fiakern herumgefahren werden und Sisi-Mitbringsel und Mozartkugeln verkauft werden. Es sollen zeitgenössisches Design, Zukunftsideen und Vorwärtsdenken mitten in die Stadt geholt werden.Verschiedenste (Wiener) Produkte mit Hintergrund und Mehrwert gibt es zu sehen und zu kaufen! Und zwar nicht nur für Touristen, sondern eben auch für Wiener!

Schuhe, Keramik, Kosmetik

Das Angebot ist dabei vielfältig. Wir schlendern an Topfuntersetzern von Karak vorbei, probieren uns durch Mode und stoßen auf Schuhe von morgen. Vielleicht als Anspielung auf ein Handwerk, das doch eigentlich „von gestern“ ist. Im rienna designshop wird die Aufmerksamkeit auf Dinge gelenkt, die zwar täglich gebraucht werden, aber irgendwie selten bewusst gekauft werden. Von Taschen von Eva Blut über Kosmetik von Less is More – Alltagsgegenstände und Schönes werden hier vereint!

Schenken mit Sinn

Gleich links vom Eingang ist eine Ecke für die Caritas reserviert. Verschiedenste Geschenkideen mit Mehrwert warten hier. Unter dem Motto Schenken mit Sinn kann man durch eine Spende Ziegen kaufen, die Existenz für Kinder in Afrika sichern, Frauen in Äthiopien unterstützen oder obdachlosen Menschen in Österreich zu einem Schlafsack oder einer Unterkunft für die Wintermonate verholfen werden. Wir haben da übrigens noch mehr Ideen für sinnvolle Weihnachtsgeschenke für euch!

STADTBEKANNT meint

Eigentlich ist es ein Shop mit Design aus Wien, Mode von Wiener Designern und spannenden Ideen für Geschenke. Von den handgefertigten Schuhen bis zur nachhaltigen Kosmetik werdet ihr alles finden. Was aber hier im Mittelpunkt steht ist der Fokus auf das zeitgenössische, moderne Wien – mitten in der Stadt! Und das ist es, was wir Wiener daran sehen sollten. Hier werden neue Seiten Wiens in den Vordergrund gerückt und wir alle können daran teilhaben. Also schnell vorbeischauen, Geschenke checken und gleichzeitig die Wiener Szene kennenlernen!

rienna designshop Michaelerplatz 2

1010 Wien

Michaelerplatz 21010 Wien Mi-Fr 11:00 – 19:00 Uhr

Sa 10:00 – 18:00 Uhr

