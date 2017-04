Restaurants und Cafés am Yppenplatz

CAY Frühstück (c) STADTBEKANNT Nohl

Essen und Trinken in Ottakring

Wer in Ottakring nach Lokalen sucht, der findet sie am Yppenplatz. Hier trifft sich Bobo mit Standler und Kaffeetrinker mit Cocktailgenießer. Von früh bis spät kann man am Yppenplatz essen und trinken. Ein kleiner Überblick!

WIRR am Brunnenmarkt

Dass das Lokal in der Burggasse Verstärkung braucht, war eigentlich lange schon klar. Jetzt gibt es endlich auch am Brunnenmarkt ein WIRR und es ist genauso gut wie jenes im 7. Bezirk. Die Preise sind zwar schon stark bobohaft, aber wir zahlen gerne auch mal mehr für einen Veilchenspritzer auf der Dachterrasse.

WIRR am Brunnenmarkt

Brunnenmarkt Stand 157

Mo – Sa 9:00 – 23:00 Uhr

Kafeneon

Mit dem Kafeneon ist am Yppenplatz schon so etwas wie eine kleine Institution herangewachsen, denn am Abend hier einen Platz zu bekommen, ist gar nicht so leicht. Yula, die griechische Köchin, steht mit Herzblut in der Küche und kocht spontan, ehrlich und authentisches griechisches Essen. Ihre Partnerin Renata bringt mit hausgemachten Kuchen ein bisschen Österreich in das griechische Kafeneon. Und gemeinsam haben sie ein wunderbares Lokal!

Kafeneon

Payergasse 7

1160 Wien

Di – Fr 13:00 – 22:00 Uhr

Sa 10:00 – 22:00 Uhr

Cafe Frida am Yppenplatz

Was einst das Rasouli, das ist seit Ende März 2017 das Café Frida am Yppenplatz. Ganz der mexikanischen Künstlerin mit den dicken Augenbrauen gewidmet, ist das Lokal floral und freundlich. Hier wird von Montag bis Sonntag bunt gemischte Küche aufgetischt und unterschiedlichste Tagesgerichte serviert. Das Künstlerische zieht sich auch durch die wirklich schön angerichteten Speisen!

Cafe Frida am Yppenplatz

Payergasse 12/4

Mo – So 9:00 – 24:00 Uhr

Dellago

Beim Dellago überzeugen nicht nur die mit viel Liebe zubereiteten Speisen, sondern auch das entspannte Ambiente und das zuvorkommende Servicepersonal. Die Preise sind aufgrund der bevorzugt biologischen Zutaten und der hohen Qualität angemessen. Eine besondere Empfehlung sind Frühstück und Brunch im Dellago, die sich auch preislich eher im Durchschnitt befinden. Hier hat man übrigens auch eher länger geöffnet als in anderen Yppenplatz-Lokalen und ab 16:00 Uhr gibt’s Cocktails!

Dellago

Payergasse 10

Mo – Do 8:00 – 24:00 Uhr

Fr 8:00 – 2:00 Uhr

Sa 9:00 – 2:00 Uhr

So 9:00 – 24:00 Uhr

Ludwig & Adele am Yppenplatz

Mitten am Yppenplatz, im ehemaligen Marktamt, da haben sich Ludwig & Adele niedergelassen. Mit ihren Foccacias und der gewohnt guten Küche kochen sie sich seit Herbst 2016 in die Herzen der Yppenplatzbesucher. Frühstück gibt’s dafür leider nur freitags und samstags!

Ludwig & Adele am Yppenplatz

Yppenplatz 4

Mo – Do 11:00 – 23:00 Uhr

Fr – Sa 9:00 – 23:00 Uhr

Café am Yppenplatz

Das CAY ist also das Café am Yppenplatz, welches schon seit immer da gewesen zu sein scheint, so unaufdringlich und dennoch selbstbewusst breitet es sich zwischen altbekannten Lokalen aus. Das Frühstück ist klassisch: es gibt Kaffee, aber auch Cay, den türkischen Tee, es gibt Semmeln, Croissants, sowie Käse, Schinken und Ei. Es ist ungezwungen und entspannt, wie der Aufenthalt auf einer kleinen Insel in einem Urlaubsparadies, das sich Yppenplatz nennt. Nur den Rollschwanzaffen muss man sich noch dazu ausmalen!

Café am Yppenplatz (CAY)

Payergasse 12/3

Di – Sa 9:00 – 22:00 Uhr

So 10:00 – 22:00 Uhr

mani

Der Orient am Yppenplatz, den findet man im mani. Hummus ist das oberste Gebot, der Rest folgt danach, ist aber mindestens auch so gut. Was neben Hummus auf der Karte steht? Lammfleisch, Rindfleisch, Avocado, Melanzani. Gebratenes, Geschmortes und Selbstgemachtes. Leckerschmecker und zum Sitzenblieben geeignet. Bis bald beim mani!

mani

Yppenplatz Stand 153-155

Mo – Do 11:00 – 23:00 Uhr

Fr – Sa 9:00 – 23:00 Uhr

Abends am Yppenplatz

Natürlich gibt es noch viel mehr Lokale am Yppenplatz. Wir wissen, wo ihr euren Abend am Yppenplatz am besten verbringt!

