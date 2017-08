Men Only Rasierseife No 2 (c) Alles Seife

STADTBEKANNT verlost eine Rasierseife von Alles Seife im Wert von 13,- Euro.

Alles Seife

Alles Seife produziert in Österreich, verkauft am Naschmarkt und sorgt für duftige Seifen aller Art. Sie werden per Hand hergestellt und mit Liebe kreiert. Von Kopf bis Fuß reicht das Sortiment und für euch gibt es diesmal eine Rasierseife für Männer. Eine extra Portion Heilerde in der Seife sorgt für ein entspanntes Hautgefühl auch nach der Rasur. Zedernholz und Vanille verleihen dieser Naturseife eine warme, holzige Duftnote.

Rasierseife No. 2

Old school is new school! Für Liebhaber der klassischen Nassrasur wurde diese feine Rasierseife entwickelt. In einer Schale mit einem guten Rasierpinsel und ein wenig lauwarmen Wasser aufschlagen. Der Schaum ist extra weich und sahnig. Damit bereitet er die empfindliche Gesichtshaut optimal für eine gründliche Rasur vor. Im schonenden Kaltrührverfahren hergestellt bleibt das pflegende Glycerin erhaltenund sorgt für ein entspanntes Hautgefühl auch nach der Rasur.

Der Gewinn kann am Naschmarkt-Stand von Alles Seife abgeholt werden!

Teilnahmeschluss ist der 30. September 2017!

Rasierseife No. 2 - Alles Seife Gewinnt eine Rasierseife für Männer von Alles Seife Ja, ich stimme den Gewinnspiel-Teilnahme-Bedingungen zu. Ja, ich möchte den Stadtbekannt Newsletter erhalten. schließen Teilnahme-Bedingungen GewinnerInnen werden per Email verständigt. Pro GewinnerIn wird ein Gewinn verlost. Eine Barauszahlung oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stadtbekannt ist nicht für das Zustandekommen der Veranstaltung, Termine oder Preisänderungen verantwortlich. Unter Umständen wird vom Veranstaltungsteam 1,- Euro Unkostenbeitrag für die Vergnügungssteuer eingehoben. Die GewinnerInnen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezogen. Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden.

