Punsch – Trendgetränk von gestern, heute und morgen

„Aus der Ferne diesen Wunsch: Glückliche Sterne und guten Punsch!“

Schon Theodor Fontane wusste, was schmeckt.



Wenn Weihnachten vor der Tür steht, fließt er wieder in rauen Mengen: der Punsch, was sonst. Ausgeschenkt in klebrigen Tassen versüßt er Adventmarkt-Besuchern in unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen den Abend.

Aus pāñč Zutaten wird punch gemacht!

Ein Trendgetränk war der Punsch immer schon: Erfunden in Indien, wurde der warme Cocktail aus fünf (Hindi: pāñč) Zutaten im 17.Jahrhundert zum Lieblingsgetränk der dort verkehrenden Briten. Sie brachten den „punch” aus hochprozentigem Arrak, Zucker, Tee, Gewürzen und Zitrone schließlich nach Europa, wo er bald großen Anklang fand – unter anderem bei einem gewissen Wolfgang Amadeus Mozart auf England-Reise. Auch der deutsche Schriftsteller Fontane kann dem traditionsreichen Heißgetränk nicht abgeneigt gewesen sein – warum sonst hätte er den Punsch in ein Gedicht eingebaut?

Heute gibt es eine Vielzahl an originellen Punsch-Rezepturen, die teils gehörig vom ursprünglichen Rezept abweichen, deswegen allerdings nicht weniger schmackhaft sind. Zwei feine Varianten zum Selberkochen möchten wir hier vorstellen:

Der Exot: Granatapfelpunsch

Zutaten (für 4 Portionen):

500 ml Apfelschalentee

300 ml Granatapfelsaft

200 ml weißer Rum

1 Packung Vanillezucker

1 Zimtstange

5 Gewürznelken

einige Granatapfelkerne

brauner Zucker

Zubereitung:

Den Apfelschalentee in einem Topf zubereiten, dann alle anderen Zutaten zugeben und ca. 30 Minuten bei niedriger Hitze köcheln lassen. Braunen Zucker nach Geschmack hinzufügen. Prost!

Der Klassiker: Orangenpunsch

Zutaten (für 4 Portionen):

200 ml Mandarinensaft

300 ml frisch gepresster Orangensaft

200 ml Weißwein

200 ml Wasser

100 ml weißer Rum

1 Zimtstange

5 Gewürznelken

brauner Zucker

1 geschnittene Orange als Deko

Zubereitung:

Alle Zutaten in einem Topf zusammenrühren und etwa 30 Minuten erhitzen. Wichtig: Der Punsch darf nicht kochen, soll also nicht zu heiß werden! Zum Schluss mit braunem Zucker süßen und mit Orangenscheibe am Glas servieren.

