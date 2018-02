Pubquiz in Wien

isaac's international pub Karte (c) stadtbekannt.at

Rätselraten in Irish Pubs

Wem trotz Spieltrieb klassische Brettspiel-Abende Zuhause zu fad sind, der sollte es beim nächsten Mal mit einem Pubquiz versuchen: Hier schließen sich ausgehen, Freunde treffen, zusammen ein Bier trinken und Rätselraten nicht aus! STADTBEKANNT zeigt euch, welche Irish Pubs in Wien die besten Adressen in Sachen Knobelspaß sind.

Die andere Art des Fortgehens

Ursprünglich ist das Pubquiz eine britische Tradition, die besonders in England und Irland verbreitet ist. Dank der vielen Irish Pubs in Wien, erfreuen sich diese Spieleabende der anderen Art aber auch hier längst großer Beliebtheit. Das Konzept ist simpel: Verschiedene Teams aus 4-8 Personen treten in mehreren Runden von Rätselspielen gegen einander an. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Geleitet wird der Spaß meist von einem der Pub Kellner, der an diesem Abend zum Quizmaster wird und die Fragen verliest, bei musikalischen Ratefragen den Ton einspielt und am Ende den Sieger kürt.

Mitmachen und gewinnen

Die gestellten Fragen reichen von Allgemeinwissen über Musik bis hin zu aktuellen Themen und kuriosem Spezialwissen, damit wirklich jeder auf seine Kosten kommt. Die Mannschaft, die am Ende das Meiste gewusst hat, bekommt den Preis des Abends. Das kann ein Bargeld-Jackpot sein, Getränke- oder Essensgutscheine, oder sogar eine Flasche Hochprozentinges. Manchmal werden zusätzlich sogar Spezialpreise verliehen, zum Beispiel für den kreativsten Teamnamen.

Wegen der großen Beliebtheit wird in den meisten Irish Pubs regelmäßig (in der Regel 1 Mal pro Woche) ein Pubquiz veranstaltet. Wir zeigen euch, wo ihr den meisten Ratespaß findet!

Unsere Top-Auswahl

Johnny´s Pub

jeden Dienstag, gratis

Reservierungen unter: 01/ 587 19 21

Schleifmühlgasse 11, 1040 Wien

Four Bells

jeden Montag, gratis

Reservierungen unter: 01/ 585 47 85

Schleifmühlgasse 2, 1040 Wien

Little Stage

jeden 3. Sonntag im Monat, gratis

Reservierungen unter: 01/ 544 26 90

Ramperstorffergasse 66, 1050 Wien

Downunder

jeden Donnerstag, gratis

Reservierungen unter: downunder@quizmanufaktur.at

Magdalenenstraße 32, 1060 Wien

Backbone Irish Pub

jeden Montag, gratis

Reservierungen unter: 01/ 522 95 79

Burggasse 100a, 1070 Wien

Shebeen

jeden Donnerstag, gratis

Reservierungen unter: 01/ 524 79 00

Lerchenfelder Straße 45, 1070 Wien

Cafe Benno

jeden Dienstag, gratis

Reservierungen unter: cafebenno@quizmanufaktur.at

Alser Straße 67, 1080 Wien

U.S.W. Beisl

jeden Mittwoch, gratis

Reservierungen unter: 0699/ 1715 1384

Laudongasse 10, 1080 Wien

Fridos

jeden Dienstag, 2,- Euro

Reservierungen unter: office@fridos.at

Lerchenfelder Straße 60, 1080 Wien

isaac´s international pub

(mindestens) jeden 3. Montag, gratis

Reservierungen unter: 01/ 890 80 84

Schubertgasse 13, 1090 Wien

Charlie P’s – Pub and Dining

jeden Sonntag, gratis

Reservierungen unter: info@charlieps.at

Währinger Straße 3, 1090 Wien

Connolly’s Sandwich & Lounge Bar

jeden Dienstag

Reservierungen unter: +43/1/890 73 55

Schönbrunnerstraße 268, 1120 Wien

Bebop

jeden Freitag, gratis

Reservierungen unter: +43/660/341 02 39

Breitenseer Straße 39, 1140 Wien

Kringers No.2

jeden Montag, gratis

Reservierungen unter: 01/ 990 80 55

Hütteldorferstraße 4, 1150 Wien

Na-nOg

jeden Montag, gratis

Reservierungen unter: pubquiz.nanog@gmail.com

Anastasius-Grün-Gasse 6, 1180 Wien

STADTBEKANNT meint

Bier trinken, Burger essen, im Team mit seinen Freunden gemeinsam Rätsel lösen – und im besten Fall damit tolle Preise gewinnen. Wir finden das Pub Quiz Konzept einfach fabelhaft! Und dank der vielen Irish Pubs in Wien mangelt es auch nicht an Möglichkeiten sich zu amüsieren.

