Power Box Tresen Speisen (c) STADTBEKANNT

Fitmacher – Imbiss im 6.

Die Power Box ist ein Take-Away, das mit günstigen Preisen und top Qualität überzeugt. Man isst hier, um auch satt zu werden! Der perfekte Stop, am Weg (vom Fitnesscenter) nach Hause.

Eiweiß, Freunde, Eiweiß!

Wer gerne und viel trainiert weiß es – man braucht Eiweiß um Muskeln aufzubauen. Und man braucht vor allem auch Eiweiß, um Power zu haben. Deswegen gibt es in der Power Box so einiges mit viel Eiweiß: Fleisch (Steak, Hühnchen), Fisch (Shrimp) und die vegetarische (und auch vegane) Tofu Variante. Dazu gesundes Gemüse, Kartoffeln (ja, auch Kohlenhydrate braucht der Körper!) und frische Fruchtshakes.

Wo Power draufsteht ist auch Power drin

Die primäre Ausrichtung des Angebots ist also: gesund soll es sein und Energie soll es liefern. Dabei helfen auch die Power-Smoothies, die hier um nur 3,- Euro angeboten werden. Ob nun eine Vitaminbombe oder doch ein Steak-Gericht (ihr entscheidet übrigens ob rare, medium oder well done) – schmecken tut’s und leistbar ist es noch dazu! Es gibt derzeit zwei Power-Box Standorte – einmal im 12. und einmal im 6. Bezirk.

STADTBEKANNT meint

Wer nach seinem Fitnessstudio-Besuch etwas zum Reinbeißen braucht, aber nicht gleich wieder den Kalorien verfallen möchte, der ist bei der Power-Box genau richtig. Hier wird schnell und gut eine ordentliche Mahlzeit kreiert, die nicht nur günstig ist, sondern auch noch satt macht. Außerdem kocht man in der Power-Box mit Zutaten, die besonders förderlich für Muskelaufbau und eine gesunde Fitness sind. Das Ganze gibt’s entweder zum Mitnehmen oder zum Da Essen. Aber seht es euch am besten einfach selbst an!

STADTBEKANNT



Power Box Webgasse 39

1060 Wien

Webgasse 391060 Wien www.power-box.at Mo-Fr: 11:00 – 22:00 Uhr

Sa: 12:00 – 19:00 Uhr

So: 12:00 – 20:00 Uhr Weiterer Standort:

Breitenfurterstrasse 43-49

1120 Wien

Weitere Artikel

Bao Bar Juhu! Wien ist um ein Street-Food-Lokal reicher und es handelt sich dabei ausnahmsweise einmal nicht um Pita, Wrap oder Burger!

Surprise, Surprise! Crêpes to go am Kutschkermarkt.

Salon Wichtig Freundliches Curry-Takeway mit DIY-Charme versteckt hinter der TU.

« Tee in Wien