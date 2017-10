Popshop (c) Patrice Fuchs

Skandinavien in der Stiegengasse

Zwischen Mariahilfer und Gumpendorfer Straße befindet sich schon seit einigen Jahren der popshop. Ein Ort, der sich regelmäßig neu erfindet und einzigartige (Vintage-)Stücke aus Skandinavien bereithält.

Aller Anfang in den Jumpsuits

Begonnen hat alles, als der Sohn der popshop Gründerin Patrice Fuchs gerade 13 Jahre alt war. Jugendmode war gefragt und schnell bemerkte Patrice, dass die Auswahl an Mode für Teenager bei weitem nicht groß genug war. Da kam die Idee der Jumpsuits und schwupps eröffneten Patrice und ihr Mann einen Shop für Jumpsuits und Jugendmode. Ein Geschäft am Puls der Zeit und der Populärkultur gewidmet – der popshop entstand.

Design aus Skandinavien

Heute hat sich das Konzept radikal geändert. Statt Jumpsuits auf den Kleiderständern, schmücken nun Designlampen, skandinavische Möbel, Lithographien und Kleinigkeiten den Shop. Patrice Fuchs ist gebürtige Schwedin und hat ihre Heimat in Form von unterschiedlichsten Produkten nach Wien geholt. Nach Resultat ist geglückt, denn der popshop besteht seit einiger Zeit in dieser Form und ist nicht nur bei Liebhabern des nordischen Designs beliebt sondern spricht auch die junge, urbane Hipsterkultur an.

Entdeckungsreise im Untergeschoss

Es ist eine kleine Erlebnistour, wenn man die Stufen zum popshop hinuntersteigt. Und obwohl das Angebot hier so wahnsinnig vielfältig ist, passt das Konzept einfach zusammen. Ein homogenes Bild aus Möbelstücken, Tassen, Tellern und Gläsern eröffnet sich beim Betreten des Shops. Neues mischt sich mit Altem, denn auch Vintage-Produkte (in Form von Kleidern, Tassen oder spannenden Gebrauchsgegenständen) sind zu finden. Man kann hier wirklich ewig stöbern und hat trotzdem noch nicht alles gesehen. Es empfiehlt sich daher, auch den Online-Shop zu durchforsten – da könnt ihr einen guten Überblick über die Produkte bekommen.

Die Familie, das Herzstück

Neben der Arbeit im popshop ist Patrice Fuchs außerdem Journalistin und führt ihren eigenen Blog Familie rockt!. Dort werden die Fragen des Generationenwandels, die Probleme einzelner Altersgruppen und Familienkonstellationen behandelt. In TV-Dokumentationen, Blogeinträgen und Interviews mit bekannten (oder unbekannten) Persönlichkeiten werden aktuelle Themen generationenübergreifend aufgearbeitet. Ein spannender Blickwinkel für alle, die sich nicht nur für die eigene Generation interessieren!

STADTBEKANNT meint

Der popshop in der Stiegengasse erfindet sich regelmäßig neu. Die aus Schweden stammende Gründerin und Besitzerin holt mit Designobjekten aus Skandinavien ihre Heimat in die Stiegengasse und ein homogenes Bild aus Möbeln, Tischkultur und Lithographien bestimmen den Shop. Man kann hier wirklich ewig stöbern und hat immer noch nicht alles gesehen. Perfekt für Liebhaber des nordischen Designs, aber auch für all jene, die nach etwas Besonderem suchen und gerne ihren Lebensraum mit Vintage aufpeppen. Einen Eindruck kann man sich außerdem im Online-Shop machen!

Popshop Stiegengasse 16

1060 Wien Stiegengasse 161060 Wien

