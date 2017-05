Ponganic Fisch & Greissler (c) STADTBEKANNT Wetter-Nohl

Fisch und Greissler im 5. Bezirk

In Margareten hat ein Greißler eröffnet mit frischem Fisch, einem Nackerten und einer Zukunftsvision.

Mehr als nur Greißler

Ponganic ist ein Greißler am Margaretenplatz, der sich auf heimischen Fisch spezialisiert hat und auch sonst viele tolle österreichische Produkte verkauft. Das ist nett, aber das eigentlich Interessante an Ponganic ist das Vorhaben der Betreiber Gert Zechner und Siegfried Hülsner eine Aquaponic-Farm in der Stadt zu errichten und damit eine alte Kulturtechnik wiederzubeleben.

Stadt-Landwirte

Unter dem Titel „Grüner Markt“ entsteht im Sonnwendviertel demnächst ein Gebäude, in dem Fische gezüchtet werden, deren Ausscheidungen als Dünger für den Anbau von Gemüse dienen werden. In dem Haus wird es aber auch Wohnungen geben, genauso wie Gastroprojekte, in denen die Erträge gleich verspeist und verkauft werden können. Wie das im Detail aussieht, erfährt man im Internet oder eben in der kleinen Greißlerei Ponganic.

Der nackte Mann

Übersehen wird man sie aber wohl aber kaum, hängt draußen schließlich auch ein Plakat eines nur von einem Einkaufskorb bedeckten Mannes mit den Worten „Wir haben nichts zu verbergen, denn wir wissen, wo unser Essen herkommt“. Bei meinem Besuch ist der Protagonist sogar höchstpersönlich vor Ort, aber das ist ja gar nicht die eigentliche Geschichte.

Es geht um den Fisch!

Bei Ponganic geht es darum, heimische Produkte zu vertreiben, von denen man eben weiß, woher sie stammen. Bei dem Fisch konzentriert man sich auf burgenländischen Wels aus der Produktion von Gert Zechners Vater. Frischer Fisch und verarbeitete Versionen wie Würstel, Antipasti mit Fischstückerln, Aufstriche oder auch Pfannenwelsch sind in der Kühltrühe zu finden. Weiters gibt es noch Lachsforelle, Karpfen, Saibling, Forelle und Zander. Fischsuppe und hin und wieder auch Würstelsuppe sind auch vor Ort genießbar.

Und mehr

Ergänzend dazu gibt es noch Säfte aus dem Biohof Fischer und allerlei Trendgetränke wie Helga, Konterbrause oder Charitea. Ebenso hier zu finden sind die koscheren und histaminarmen Weine von Hafner und spannende österreichische Spirituosen, wie der Marcuma Likör von Marc (Marcstandl), der Ingwerer oder der Puriste Vodka vom Hillinger. Außerdem vertreibt Ponganic auch noch Gemüse, Teigwaren, Honig oder Olivenöl.

STADTBEKANNT meint

Mit Ponganic hat ein kleiner, feiner Greißler eröffnet, der sich auf heimischen Fisch spezialisiert hat und frischen Fisch und Fischprodukte anbietet. Fischsuppe darf auch vor Ort gekostet werden und gelegentlich auch einmal ein Fischwürstelgulasch. Das nette Geschäft am Margaretenplatz hält aber auch noch ein paar andere Feinheiten bereit, wie zum Beispiel Weine, Säfte und Spirituosen sowie Teigwaren und Gemüse. Wer dort ist, sollte aber unbedingt einen Blick auf das große Plakat hinter dem Tresen werfen, denn dort wird das spannende Aquaponic Projekt beschrieben, das demnächst umgesetzt werden wird!

Ponganic Pilgramgasse 8

1050 Wien

