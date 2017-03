Pötzleinsdorfer Bärlauchparadies

Pötzleinsdorfer Schlosspark Wiese Statue (c) STADTBEKANNT Hofinger

Frühlingszeit – Bärlauchzeit

Wien ist den anderen Bundesländern in manchem Voraus. So auch mit dem Bärlauch.

Während man in Oberösterreich noch nach den richtigen Bärlauch-Plätzen suchen muss, wächst das herrliche Knoblauch-ähnliche Gewächs hier schon überall. Vor allem aber (und das ist für viele kein Geheimnis mehr) im Pötzleinsdorfer Schlosspark!

Sonntags-Oase

Fährt man mit der 41er Straßenbahn bis an die Endstation Pötzleinsdorf, hat man den Pötzleinsdorfer Schlosspark auch schon erreicht. Aus dem Tor strömen einem schon die Familien und Kinder entgegen, ein paar Jogger überholen dich und vermischen sich in ein Bild mit den Kinderwägen. Ein herrlicher Anblick. Als würde die Stadt aus Sonntagsspaziergängen bestehen und alle Sorgen der Welt beim Betreten des Parks vergessen werden.

Immer der Nase nach

Wenn man dann also das Park-Areal betreten hat, folgt man am besten dem Geruch. Bärlauch – er liegt in der Luft und ist kaum zu übersehen. Falls einen die Nase jedoch im Stich lässt, hier ein kleine Anleitung: Beim Eingang hinein, bis zur Kreuzung am Spielplatz und dort immer den Pfeilen „Frauenpfad“ folgen. Dann wird man ein bisschen bergauf geführt und nach kurzer Zeit breitet sich am Hang auch schon eine riesige grüne Fläche aus. Bärlauch so weit das Auge reicht!

Auch ohne Bärlauch ein Genuss

Die Einen kommen vorbereitet mit Schnittwerkzeug und Plastiksäcken, um den Bärlauch zu ernten, die anderen spazieren ganz einfach daran vorbei und genießen den Tag zum Spazierengehen. Das kann man im Pötzleinsdorfer Schlosspark nämlich wirklich gut. Das rund 354.000 Quadratmeter große Areal bietet Platz für so ziemlich alles und jeden. Die uralten (riesengroßen!) Bäume, ein paar wie wahllos gesetzte Statuen, ein kleiner Teich, sogar ein Tiergehege kann man finden! Nur Hunde und Radfahrer sind hier nicht erlaubt.

STADTBEKANNT meint

Wer im Frühling noch nach Bärlauch sucht, der wird ihn im Pötzleinsdorfer Schlosspark finden. Bärlauch, so weit das Auge reicht! Aber auch sonst ist der Park eine perfekte Anlaufstelle für den Sonntagsausflug oder eine Laufrunde. Geöffnet ist er unter der Woche ab 7:00 Uhr und am Wochenende ab 8:00 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit. Traut euch hinaus in den 18. Bezirk und flaniert!

Pötzleinsdorfer Schlosspark Pötzleinsdorfer Straße / Geymüllergasse

1180 Wien

Pötzleinsdorfer Straße / Geymüllergasse1180 Wien Mo-Fr: 7:00 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit Sa, So, Feiertag: 8:00 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit

