Pizza in Wien – Teil 2

Die neuen Pizzerien von Wien

Bella Italia! Wenn man von etwas nicht genug kriegen kann, dann ist es wohl Pizza. Und damit das Gericht niemals langweilig wird, haben in Wien einige Pizzerien eröffnet, wo Pizza neu interpretiert wird, das Ambiente nicht ganz so kitschig ist oder die Pizza in der Diskokugel zubereitet wird.

Pizza Quartier

Mit dem Pizza Quartier am Karmelitermarkt hat zwar schon wieder eine Pizzeria in Wien eröffnet, aber stören tut uns das eigentlich nicht! Der Sauerteig, aus dem die Pizza gemacht wird, wurde vor zehn Jahren aus einem Apfel und Jogurt als Mutterteig herangezüchtet. Eine besondere Spezialität ist die frittierte Pizza, die als Gesamtpaket an eine Fusion aus Calzone und Langos erinnert, ansonsten empfehlen sich der Büffelmozzarella und die Nachspeisen!

Pizza Quartier

Karmelitermarkt 96

1020 Wien

Pizzeria Mari

Eine Pizzeria der besonderen Art – jung und hip aber mit Ecken und Kanten – und die Pizza sucht in Wien ihresgleichen. Wer also seinen Standard neu setzen und die klassische Pizza neu erleben will, der sollte einmal in der Mari einkehren. Die frischen Zutaten und das 50er Jahre Ambiente überzeugen einfach. Übrigens: eine Tischreservierung ist wirklich empfehlenswert!

Pizzeria Mari

Leopoldsgasse 23a

1020 Wien

Disco Volante

Das Disco Volante hat nach seinem Hype in der Anfangsphase nicht an Gästen verloren – reservieren lohnt sich also. Und obwohl die Einrichtung etwas spärlich ausgefallen ist, das Kellner-Personal manchmal ein bisschen überfordert ist und die Speisekarte kleiner gehalten ist als sonst wo, zahlt es sich aus einmal im Disco Volante zu essen. Hier wird die Pizza immerhin in einer riesigen Disco-Kugel zubereitet.

Disco Volante

Gumpendorfer Straße 98

1060 Wien

Bros Pizza

Man mag es ja kaum glauben, aber es gibt immer noch Raum für Pizza in der Stadt. Nahe der Mariahilfer Straße befindet sich David und Serges Street Food Lokal mit 22cm großen Sauerteigpizzen um 6,50 Euro – egal mit welchem Belag. Ob Schwammerl Pot-de-Pourri, scharfe Chorizo oder Ziegenfrischkäse, Geschmack und Qualität bestehen den mittlerweile kritischen und Pizza-geübten Zungen der Wiener. Ein rundum wunderbar umgesetztes Street Food Lokal, sowohl in Einrichtung, als auch Stimmung und natürlich auch Speisenangebot.

Bros Pizza

Zollergasse 2

1070 Wien

Via Toledo

In der Pizzeria Via Toledo ist man darauf bedacht, die Pizza authentisch auf den Tisch zu bringen. Dazu haben die zwei Italiener Francesco Calò und Donato Santoro ein sehr stilvolles Restaurant eröffnet, das im hinteren Bereich auch eine gut gefüllte Vinothek bereithält. Die Pizza (und vor allem der Pizzateig!) schmeckt hier wirklich anders als sonst wo – leicht und doch knusprig – sehr, sehr gut!

Via Toledo

Laudongasse 13

1080 Wien

Bio-Pizzeria Vero

Die Bio-Pizzeria Vero am Währinger Gürtel gilt als erste Bio-Pizzeria der Stadt. Die Pizza gibt es in Dinkel oder Dinkelvollkorn. Der Sauerteig mit Dinkel schmeckt erwartungsgemäß etwas anders als man es von der klassischen Variante kennt, liegt aber nicht so schwer im Magen. Da kann man sich dann doch noch getrost ein hausgemachtes Tiramisu oder eine Nutellapizza gönnen!

Bio-Pizzeria Vero

Währinger Gürtel 162

1090 Wien

Pizzeria Riva

Die Pizzeria Riva hat in den Sommermonaten einen temporären Standort bei der Summerstage, aber zum Glück auch zwei fixe Locations in der Türkenstraße und in der Favoritenstraße. Die Pizza gehört zu den Top-Angeboten in Wien, denn sie schmeckt wie in Italien, also genauer gesagt wie in Neapel. Und der Innenraum sieht auch ziemlich cool aus – Rosa Tapeten, stylische Lampen und eine helle Stimmung – sehr, sehr hip!

Pizzeria Riva

Türkenstraße, Ecke Schlickgasse

1090 Wien

Pizzeria Riva Favorita

Favoritenstraße 4-6

1040 Wien

Pizzatipps

Wenn ihr noch nicht genug vom Pizza-Fieber habt, oder doch lieber ganz klassisch beim kitschigen Italiener essen gehen möchtet, dann haben wir natürlich noch viel mehr Wien-Pizzatipps für euch!

