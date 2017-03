Pizza in Neubau

Pizzerien im 7. Bezirk

Das teigige Glücksprodukt namens Pizza ist eindeutig in jedem Bezirk gefragt. Na, Got sei Dank gibt es in Neubau eine feine Auswahl an Pizzerien aller Art. Traditionell, wahrhaft italienisch und natürlich (wie könnte es im hippen 7. Bezirk anders sein) auch hipsterhaft-modern. Mahlzeit!

Bros Pizza

Ob Schwammerl Pot-de-Pourri, scharfe Chorizo oder Ziegenfrischkäse, Geschmack und Qualität bestehen den mittlerweile kritischen und Pizza-geübten Zungen der Wiener. Ein rundum wunderbar umgesetztes Street Food Lokal, sowohl in Einrichtung, als auch Stimmung und natürlich auch Speisenangebot.

Bros Pizza

Zollergasse 2

Di – Sa 12:00 – 20:00 Uhr

So 11:00 – 19:00 Uhr

La Mia Ristorante con Pizza – Bar Italia

Das La Mia im Durchhaus Lerchenfelder Straße / Neustiftgasse hat Potential zum neuen Lieblingsitaliener zu werden. Die Stimmung ist typisch italienisch, das Essen ist köstlich und die Bedienung sehr freundlich. Im Sommer lädt der große Gastgarten zum Draußen sitzen ein und wer es besonders italienisch will, der bestellt sich ganz traditionell einen Prosecco aus dem Holzfass.

La Mia Ristorante con Pizza – Bar Italia

Lerchenfelder Straße 13

Mo – Do 11:30 – 14:30 & 18:00 – 22:30 Uhr

Fr 11.30 – 22.30 Uhr (14:30 – 18:00 Uhr nur Pizza)

Sa, So 11:30 – 22:30 Uhr

Pizzeria Osteria Da Giovanni

Eine kleine, aber sehr feine Pizzeria befindet sich in der Sigmundsgasse. Die Pizza ist wirklich vorzüglich mit dünnem knusprigem Boden und qualitativ hochwertigen Zutaten, das Service sehr freundlich und das Ambiete macht Lust auf eine Reise nach Italien.

Pizzeria Osteria Da Giovanni

Sigmundsgasse 14

Mo – Fr 17:00 – 23:00 Uhr

Sa 12:00 – 23:00 Uhr

I Carusi

Große Glasfassade, leuchtend gründer Schriftzug – eigentlich macht das I Carusi gar nicht so einen traditionell italienischen Eindruck. Aber trotzdem: die Speisekarte verspricht allerlei Spezialitäten, die Pizza ist hauchdünn und schmeckt gut.

I Carusi

Kirchengasse 21

11:30 – 23:30 Uhr

I RAGAZZI Pizzeria Trattoria

Das Ambiente im I RAGAZZI lässt sich wohl mit „stilvoll-freundlich“ zusammenfassen. Dunkle Holztische, Kerzenschein und aufmerksames (italienisch sprechendes) Personal, das zwischen den, recht knapp nebeneinander stehenden, Tischen hin und her schwirrt. Die Pizza im I RAGGAZZI ist wirklich zum empfehlen: guter, dünner, knuspriger Teig, Büffelmozzarella, frische Zutaten, knackiger Rucola und Prosciutto.

I RAGAZZI Pizzeria Trattoria

Burggasse 6-8

Mo – So 11:30 – 24:00 Uhr

Pizzeria Valentino

Nein, es ist keine Nobelpizzeria, es ist nicht einmal wirklich ein Lokal, in dem man sich hinsetzen kann. Aber es ist der beste Pizzalieferant im siebten Bezirk. Erstens wird schnell geliefert, zweitens wird freundlich geliefert und drittens ist die Pizza groß und geschmackvoll.

Pizzeria Ruffino

Westbahnstraße 13

11:00 – 23:00 Uhr

Il Mare

Das Restaurant gibt es bereits schon sehr lange, aber es hat nicht an Qualität und Freundlichkeit verloren. Das Einzige was abhanden gekommen ist, ist vielleicht das ein oder andere Bild an der Wand. Ansonsten weiterhin köstliche und authentische Speisen, die einen immer wieder ins Lokal locken.

Il Mare

Zieglergasse 15

12:00 – 15:00 und 17:00 – 24:00 Uhr

Für wen hier noch nicht das richtige Pizzalokal dabei war, dem gefallen vielleicht die moderneren Pizzerien in Wien besser? Oder ihr macht den Stadtspaziergang durch Neubau und erfahrt auch etwas über andere sehenswerte Highlights im 7. Bezirk. Buon Appetito!

