Pizza in der Josefstadt

Pizzerien im 8. Bezirk

Nirgends in Wien versammeln sich die Italiener so wie in der Josefstadt. Zumindest hat man das Gefühl, wenn man merkt wie viele Pizzerien sich hier auf engstem Raum befinden. Wir haben für euch unsere Lieblingspizzerien im 8. Bezirk gesammelt!

Via Toledo

In der Pizzeria Via Toledo ist man darauf bedacht, die Pizza authentisch auf den Tisch zu bringen. Dazu haben die zwei Italiener Francesco Calò und Donato Santoro ein sehr stilvolles Restaurant eröffnet, das im hinteren Bereich auch eine gut gefüllte Vinothek bereithält. Die Pizza (und vor allem der Pizzateig!) schmeckt hier wirklich anders als sonst wo – leicht und doch knusprig – sehr, sehr gut!

Via Toledo Enopizzeria

Laudongasse 13

Mo – So 11:30 – 14:30 und 17:30 – 22:30 Uhr

Pizzeria Toscana

In der Feldgasse befindet sich die Pizzeria Toscana. Ihr Motto scheint zu sein: Schlicht, freundlich und schnell. Wer keine dicht gedrängten Tische oder von Dekorationen überladene Wände mag, ist hier gut aufgehoben. Das Angebot erstreckt sich von typisch Italienisch mit Pizza und Pasta bis hin zu echt Wienerisch mit Schnitzel und Co. Wenn man keine Lust auf den Weg bis in die Feldgasse hat, kann man sich die Gerichte aber auch liefern lassen.

Pizzeria Toscana

Feldgasse 10

Mo – So 11:00 – 23:00 Uhr

La Delizia

Die Pizzeria La Delizia entführt den Gast in die kulinarische Welt Neapels und setzt dabei auf familiären, urigen Flair: Die rot-weiß-karierten Tischdecken und liebevolle dekorative Elemente lassen in einem das Gefühl entstehen, beim Italiener seines Vertrauens eingekehrt zu sein. Das italienische Lebensgefühl vermittelt nicht nur der charmante Padrone, der höchstpersönlich in der Küche steht, sondern auch die eng beieinanderstehenden Tische. Hier ist klar: Essen soll nicht zweckmäßig, sondern ein Genusserlebnis sein.

La Delizia

Florianigasse 19

Mo – Sa 11:30 – 15:00 Uhr und 18:00 – 23:00 Uhr

Pizzeria Verdi

Eine kleine Treppe führt den Gast hinunter in die Pizzeria Verdi – und in eine andere Welt: Im gedämpften Licht werden Film- und Opern-Plakate an den Wänden sichtbar, dazu tönt in angenehmer Lautstärke klassische Musik. Es scheint ein bisschen, als wäre die Zeit stehen geblieben. Im Verdi setzt man absichtlich auf Altbewährtes. Nicht einmal einen Internetauftritt hat das Lokal, lieber verlässt man sich auf persönliche Empfehlungen. Denn wer diese Pizzeria einmal gefunden hat, lässt sie so bald nicht mehr los.

Pizzeria Verdi

Lange Gasse 16

Mo – So 17:00 – 23:30 Uhr

Pizzeria Ruffino

Wer sich zwischen schlicht und rustikal nicht entscheiden kann, ist gut beraten, beim Ristorante Ruffino in der Josefstädter Straße vorbeizuschauen. Hier kann man spontan entscheiden, ob man im modernen helleren Teil des Restaurants Platz nimmt, oder sich tiefer in die dunkleren steinigen Gemäuer wagt. Im Ambiente des interessanten Kontrasts zwischen modern und rustikal lassen sich die sehr großen und sehr köstlichen Pizzen genießen.

Pizzeria Ruffino

Josefstädter Straße 48

Mo – So 11:00 – 24:00 Uhr

Ristorante Pizzaria Scarabocchio

Die Pizza wird mit viel Liebe und Mozzarella im Steinofen zubereitet und genauso wie die Pasta wird diese selbst gemacht. Das Lokal überzeugt aber nicht nur mit der formitablen Küche, sondern auch mit dem rustikalen Ambiente, das an Restaurants in „bella Italia“ und damit an die letze Italienreise erinnert. Vor allem Abends entsteht eine ganz eigene Atmosphäre, die Tische erstrahlen im Kerzenschein.

Pizzeria Scarabocchio

Florianigasse 3

Mo – Fr 11:00 – 23:00 Uhr

Sa – So 17:30 – 23:00 Uhr

Il Sestante

Besonders empfehlenswert sind die Pizzen, ein dünner, knuspriger Boden, belegt mit frischen Zutaten. Uns schmecken die Pizzen, die mit Büffelmozzarella belegt werden am besten: zum Beispiel die Primavera: Büffelmozzarella, Kirschtomaten und Basilikum – klingt einfach, kann viel. Die Qualität der verwendeten Zutaten steht hier an erster Stelle. Und das schmeckt man auch: Die Pizzen sind köstlich, die Pasta authentisch und die Weinbegleitung rundet das kulinarische Erlebnis ab.

Il Sestante

Piaristengasse 50

Mo – So 11:30 – 23:30 Uhr

Oliva Verde

In diesem hübsch und hell eingerichteten Restaurant hat die Hektik des Alltags keinen Platz und muss dem geselligen Beisammensein weichen. Die Qualität der Pizza ist gut, das Service ist sehr aufmerksam und freundlich und außerdem passt das Preis- Leistungsverhältnis. Zusätzlich gibt es auch wechselnde Wochenmenüs, bestehend aus Vor- und Hauptspeise.

Oliva Verde

Florianigasse 15

Mo – Fr 11:30 – 24:00 Uhr

Sa 17:30 – 24:00 Uhr

So 11:30 – 24:00 Uhr

Für wen hier noch nicht das richtige Pizzalokal dabei war, dem gefallen vielleicht die moderneren Pizzerien in Wien besser? Oder ihr macht den Stadtspaziergang durch die Josefstadt und erfahrt auch etwas über andere sehenswerte Highlights im 8. Bezirk. Buon Appetito!

