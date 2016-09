Paw Wok Bar Eingang (c) STADTBEKANNT Wetter-Nohl

Thailändisches Lokal im 2. Bezirk

Wir waren wieder einmal in neuen Wiener Gefilden unterwegs und unser kulinarischer Stopp führt uns in die Gegend der neuen WU in die Paw Wok Bar mit thailändischem Street-Food.

Neu-Wien

Nach Sonnwendviertel und Aspern sind wir mit dem Besuch der Paw Wok Bar einmal mehr in einer neuen Wiener Gegend gelandet: dem Areal rund um die neue Wirtschaftsuniversität. In der Umgebung von Messe, Trabrennbahn und Prater, wo der neue Uni-Standort ansässig ist, hat sich vor wenigen Monaten ein Studentenwohnheim angesiedelt. Das Linked Living beherbergt aber nicht nur Bett und Dusche für WUler, sondern eben auch kulinarische Lösungen für hungrige Studenten und nicht all zu volle Geldbeutel.

Burger oder Thailändisch?

Die Burger Bar nebenan gehört zum selben Besitzer, aber heute sind wir in der Paw Wok Bar zu Gast. Thailändisches Essen, das individuell zusammengestellt werden kann, frisch vor der Nase zubereitet wird und nach nur ein paar Minuten an der Theke mit Ziehnummern-Prinzip abgeholt werden kann, umschreibt in etwa das Konzept.

Schnell und Günstig

Vermutlich ist das Essen hier nicht ganz so wie in Thailand. Die Suppen, Salate und Woks sind aber eine schnelle und günstige Möglichkeit, um den Magen zu füllen. Unter diesen Voraussetzungen – also schnell und günstig – auch noch etwas gut schmeckendes dabei herausspringen zu lassen, grenzt zwar an ein Wunder, gelingt aber dennoch ganz gut.

Basis und Soße und Topping

Die Zusammenstellung funktioniert so: Zuerst wird eine Basis gewählt. Das sind zum Beispiel Reisnudeln mit Chinakohl, Karotten, Frühlingszwiebeln und Mungobohnensprossen oder der Gemüsemix mit unter anderem Brokkoli, Champignons, Paprika und Karotten. Danach entscheidet man sich zwischen mehr oder weniger scharfen Soßen. Und wer seinem Gericht noch ein kulinarisches Häubchen aufsetzen möchte, der darf auch noch ein Topping drüber streuen lassen (Champignons, Cashew Kerne, Bambussprossen). Außerdem gibt es auch noch Suppen, Salate und Desserts.

Ambiente – austauschbar.

Das Ambiente entspricht dem restlichen Gebäude. Es ist modern und hell, freundlich aber wohl ein bisschen körperlos, ja vielleicht sogar austauschbar. Es muss wohl noch ein wenig Zeit verstreichen, bis das neue Viertel in Wien ein bisschen mehr Persönlichkeit bekommt.

STADTBEKANNT meint

Die Paw Wok Bar gehört gemeinsam mit der Burger Bar zum kulinarischen Teil des Studentenwohnheims Linked Living. Thailändisches Essen kann individuell zusammengestellt werden und wird mehr oder weniger authentisch mit Hilfe von Wok-Pfannen und offener Küche vor den Augen des Gastes zubereitet. Die Preise sind moderat, das Essen ist schnell fertig und tatsächlich schmeckt es auch. Das Lokal ist durchaus hübsch gestaltet und modern eingerichtet, wohl fehlt hier jedoch noch ein bisschen Charme, doch das liegt wahrscheinlich an der neuen Umgebung.

STADTBEKANNT Christina Wetter-Nohl



Paw Wok Bar Vorgartenstraße 204

1020 Wien

Vorgartenstraße 2041020 Wien Mo – Fr 11:00 Uhr – 22:00 Uhr

Weitere Artikel

Xu’s Cooking Vegane und vegetarische asiatische Küche, die auch Fleischfresser zufrieden stellt.

Yak und Yeti Das Restaurant im sechsten Wiener Gemeindebezirk führt seine Gäste direkt nach Nepal!

Sino1 Zwischen Imbiss-Flair und Asia-Genuss. Das Sino1 im Ersten.

« Jasmin Al Sham Buchtipp: Der Schmetterlingstrieb »